El segundo día del CADE Educación 2025 expone los retos y las soluciones más relevantes para las instituciones educativas del Perú

Este 14 de agosto se desarrolla el segundo día del CADE Educación, organizado por IPAE Acción Empresarial. Bajo el lema “La educación navegando en la transformación digital: ¡Aceleramos o naufragamos!”, la 17.ª edición reúne a más de 20 expositores nacionales e internacionales, quienes comparten conocimientos, experiencias y soluciones para impulsar la transformación digital en la educación peruana.

Entre los principales expositores destacan: José Escamilla (México), director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey; Saro Khatchadourian (Estados Unidos), director y jefe de gabinete de Cisco; Rodrigo Fernández de Paredes, CEO de CX Latam Group; Liliana Alvarado, vicerrectora académica y directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP); y Alfredo Pérsico, CEO y fundador de FutureLab y Agents4Future (A4F); entre otros reconocidos líderes.

El CADE Educación 2025 mantiene el lema “La educación navegando en la transformación digital: ¡Aceleramos o naufragamos!” con el propósito de promover la aceleración de la transformación educativa en el Perú, a través de la integración de nuevas tecnologías, enfoques innovadores y el desarrollo de competencias y habilidades esenciales para la comunidad educativa a lo largo de la vida.

Ponencias

María Alejandra Cruz, presidenta del CADE Educación 2025, dio la bienvenida al segundo día del evento. “Hoy quiero que empecemos con algo fundamental: recordar que detrás de cada pantalla, de cada algoritmo, hay una persona. Hay un sueño. Hay un maestro, una maestra. Hay un niño o un joven. Este segundo día se trata justamente de poner la tecnología al servicio del corazón de la educación. Cada conversación que tengamos hoy, jueves 14 de agosto, cada ponencia y cada panel, cada idea que compartamos, es un ladrillo más para construir el futuro que cada niño ya está empezando a vivir”, señaló.

La primera ponente fue Goe Rojas Hernández, directora de Doctorados de la Escuela de Posgrado de la UTP, quien afirmó que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de construir esperanza en medio de él. La describió como el músculo silencioso que sostiene la salud mental y recordó que, incluso rotos, los seres humanos seguimos siendo valiosos.

Rojas añadió que, en un mundo interconectado y diverso, la inclusión ha dejado de ser una opción ética para convertirse en una competencia estratégica. “Saber convivir, escuchar y valorar al otro es hoy la habilidad más poderosa para liderar, innovar y transformar. Hay un 25% más de probabilidad de obtener rentabilidad cuando las empresas cuentan con mayor diversidad. Además, también son más innovadoras”, sostuvo.

Posteriormente, participó Verónica Rojas Montes, profesora, investigadora y coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial y Derecho de la PUCP. Explicó que la educación ha ingresado en la era de la inteligencia artificial, lo que genera inquietudes entre estudiantes, padres, el Estado, instituciones y docentes, pero también abre riesgos y oportunidades.

Durante el foro, se presentaron herramientas, enfoques innovadores y soluciones prácticas orientadas a impulsar cambios en las instituciones y comunidades educativas.

“Tenemos que determinar cómo usar la IA para activar la creatividad y el pensamiento crítico. La IA no es autora ni coautora, es solo un punto de partida, pero debe existir una alta contribución humana. El docente debe ser guía y agente de cambio, preguntarse qué, cuándo, por qué y para qué usarla. Es fundamental asegurar la integridad física, emocional y académica de los estudiantes, así como su seguridad y privacidad”, agregó.

Por su parte, Fortuna Ludmir, directora y fundadora de BIK, expresó: “La bondad es el único código que la tecnología no puede hackear. Es la brújula para navegar más seguros hacia la educación del futuro. Tenemos que llevar a las aulas la educación desde el corazón y la empatía, y generar canales de comunicación”.

Liliana Alvarado, vicerrectora académica y directora de la Escuela de Postgrado de la UTP, participó en la sesión “El desafío de desaprender con neurociencias. ¡Rompe tus paradigmas y transfórmate!”. “Todo aquello que involucra sentimientos y emociones puede ser recordado con mayor claridad, intensidad y por mucho más tiempo. El córtex, nuestro cerebro racional, es el que aprende, pero el cerebro emocional es el que hace que las cosas sucedan. Si nuestro estado de ánimo es positivo, nuestro aprendizaje será más fácil y efectivo”, señaló.

“Hoy aprendemos de manera diferente. Está comprobado que los niños solo pueden estar quietos por 10 minutos, por lo que es necesario emplear metodologías adecuadas para cada personalidad. El desaprender es clave y, para lograrlo, debemos romper hábitos y paradigmas, cambiando nuestra forma de ver el mundo. No podemos hablar de transformación digital sin pensar en la transformación personal. El mejor profesor no es quien sabe más, sino quien logra que el alumno aprenda más”, concluyó la experta.

Por otro lado, Mónica Ramos, COO & Co-Fundadora de Musa, mencionó que cuando la tecnología se diseña con empatía es capaz de transformar la realidad. “Sí se pueden cerrar brechas en la educación con tecnología. La tecnología no es neutra, hay que diseñarla con intención para marcar la diferencia. La tecnología no es el fin, es el medio. ¿Y si usamos lo que ya tenemos para cambiar el futuro? Diseñar con impacto no es empezar desde la última tecnología. Es empezar desde lo que los usuarios —los docentes, los adolescentes— ya tienen a la mano", dijo.

Karim Rifai, Fundador de Uayki Global Initiative Foundation y Uayki Technologies, sostuvo que en el contexto actual, la falta de acceso a la era digital genera que más de 50 mil escuelas públicas y 6 de cada 10 familias en Perú no cuenten con acceso a oportunidades digitales educativas. “Hay oportunidades de contenido en internet que no llegan a las zonas rurales que más las necesitan. Este contenido educativo puede transformar no solo las escuelas, sino la comunidad entera”, enfatizó.

Por su parte, María Teresa Cornejo Carpio,docente formadora y asesora en Innovación Pedagógica, comentó que los niños no solo deben ser consumidores de tecnología, sino creadores, investigadores y productores. “Es necesario trabajar en propuestas para los más pequeños”, opinó.

Mientras tanto, Sylvia Santisteban, Fundadora de Human Tecky Hub; comentó que “todas las iniciativas presentadas hoy nos hacen ver que todo emprendimiento, bien apalancado con tecnología, es una contribución al desarrollo que el país necesita”.