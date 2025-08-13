CADE Educación 2025: el foro que reunió a más de 20 expertos para abordar los retos de las instituciones educativas

El 13 de agosto se llevó a cabo el CADE Educación, organizado por IPAE Acción Empresarial. Bajo el lema “La educación navegando en la transformación digital: ¡Aceleramos o naufragamos!”, la 17.ª edición reunió a más de 20 expositores nacionales e internacionales, quienes compartieron conocimientos, experiencias y soluciones aplicables para impulsar la transformación digital en la educación peruana.

Entre los principales expositores destacaron: José Escamilla (México), director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey; Saro Khatchadourian (Estados Unidos), director y jefe de gabinete de Cisco; Rodrigo Fernández de Paredes, CEO de CX Latam Group; Liliana Alvarado, vicerrectora académica y directora de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP); Alfredo Pérsico, CEO y fundador de FutureLab y Agents4Future (A4F); entre otros reconocidos líderes.

El CADE Educación 2025 se desarrolló nuevamente bajo el lema “La educación navegando en la transformación digital: ¡Aceleramos o naufragamos!”, con el objetivo de promover la aceleración de la transformación educativa en el Perú mediante la integración de nuevas tecnologías, enfoques innovadores y el desarrollo de competencias y habilidades esenciales en la comunidad educativa a lo largo de la vida.

La 17.ª edición del CADE Educación reunió a más de 20 expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los retos y oportunidades de la transformación digital en la educación peruana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Este evento, que reunió a expertos nacionales e internacionales, ofreció espacios de aprendizaje y networking que permitieron a los asistentes intercambiar experiencias y acceder a soluciones prácticas para la transformación educativa. Los participantes conocieron herramientas tecnológicas y enfoques innovadores que facilitan la implementación de cambios significativos en sus instituciones y comunidades.

La reciente edición de CADE Educación se centró en dos ejes temáticos: enfoques innovadores centrados en la persona y nuevas tecnologías para la educación.

Este año, el CADE Educación no solo abordó el desafío urgente de acelerar la transformación digital en la educación peruana, sino que también renovó por completo la experiencia de los participantes mediante la integración de herramientas tecnológicas. Durante el foro, los cadeístas interactuaron con el robot Expertus y con los Digital Humans, asistentes digitales diseñados especialmente para esta edición.

Ponencias

En primer lugar, se contó con la participación de María Alejandra Cruz, presidenta de CADE Educación 2025, y Gonzalo Grados, presidente de IPAE Perú. “Todos somos conscientes de una urgencia: la educación peruana no solo debe adaptarse, sino liderar la transformación digital”, afirmó Cruz.

Cruz agregó que es fundamental asegurar que tanto las futuras generaciones como la actual cuenten con las herramientas y habilidades necesarias —como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de autogestión— para no solo desenvolverse en este nuevo entorno, sino también para que los peruanos sean líderes en un presente digital.

Por su parte, Gonzalo Grados mencionó: “Impulsamos a que las autoridades aseguren políticas públicas coherentes y sostenibles, a que la comunidad educativa continúe innovando y adaptándose, y a que cada ciudadano entienda que, sin educación de calidad, simplemente el país no es viable”.

“El momento es ahora. No podemos seguir a la deriva y menos naufragar. Aceleremos los cambios y hagamos lo que corresponde por nuestros niños, por nuestra juventud y por el futuro del país”, agregó Grados.

Posteriormente, se presentó el ministro de Educación, Morgan Quero, quien reveló: “Como parte de la articulación público-privada, más de 3.000 estudiantes han sido beneficiados con la dotación de mobiliario, equipos tecnológicos, kits escolares, artículos de limpieza, abrigo, entre otros”.

“Con esta acción, 12 regiones fueron atendidas: Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, Huánuco, Ica, Lima, Loreto, Piura, Puno y San Martín, con donaciones del sector privado que superan los 890.000 soles en seis meses”, precisó el ministro.

Expertos

Luego de la bienvenida y las palabras de agradecimiento, se dio inicio a la primera ponencia a cargo de un especialista. Alfredo Pérsico, CEO y fundador de FutureLab y Agents4Future (A4F), participó en la sesión “Reprogramando la educación”. “La IA ya no es algo que usamos, sino una entidad digital con la que colaboramos para aprender. Debemos tomar el toro por las astas y desarrollar en los estudiantes las capacidades de trabajo con la IA y la robótica”, señaló.

“También existen consecuencias derivadas de la dependencia de la IA, que pueden afectar habilidades críticas y el aprendizaje autónomo de los estudiantes, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico. Lo que debemos hacer es generar aprendizajes basados en retos reales para fomentar un pensamiento ciudadano. El aprendizaje debe tener pasión, responsabilidad y una postura crítica para construir un mundo mejor”, agregó.

El experto sostuvo que es importante fomentar que los ciudadanos puedan desenvolverse en este nuevo mundo; además, se necesita una educación que vaya más allá de la escolarización y que esté profundamente conectada con su comunidad, tanto rural como urbana.