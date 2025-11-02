La campaña ¡Vota por mí!, lanzada por El Comercio y Unicef, busca poner en agenda las demandas de los niños, niñas y adolescentes del Perú ante las próximas autoridades y ya ha entrado en su etapa de difusión con los partidos políticos. Es decir, el decálogo con los diez “mandamientos” que los escolares exigen a sus futuras autoridades para vivir mejor está siendo entregado a distintos representantes de los partidos políticos, en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.

Los diez pedidos de los niños peruanos a las próximas autoridades son: crecer sanos; tener salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; acceder al mundo digital; prevenir la violencia y el embarazo adolescente; crecer protegidos del crimen y la inseguridad; superar la pobreza; escuchar las propuestas y opiniones de la infancia; aprender y participar en el cuidado del medio ambiente; y ser prioridad durante las emergencias .

La campaña ¡Vota por mí!, impulsada por El Comercio y UNICEF, busca poner en agenda las demandas de los niños del Perú ante las próximas autoridades. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

Alejandra Arispe, especialista en comunicación de Unicef Perú, reveló los detalles de la campaña que busca empoderar a niños y adolescentes para que asuman un rol más activo en temas relacionados con la democracia y sus deberes cívicos. “Todo inició en junio de este año, cuando convocamos a niños y adolescentes de la costa, sierra y selva. Así elaboramos un decálogo que resume sus demandas para las próximas autoridades, el cual también ha sido traducido al quechua y al shipibo. La campaña se desarrollará hasta diciembre. Hemos invitado a 39 agrupaciones políticas y, a medida que nos responden, coordinamos una visita para entregarles el documento”, explicó Arispe.

La representante de Unicef destacó que la iniciativa busca “promover la participación y la cultura democrática entre los adolescentes, visibilizar la agenda de la niñez ante las agrupaciones políticas y fomentar que los ciudadanos consideren, al momento de votar, si los candidatos incluyen propuestas para la infancia”.

El proceso de entrega del decálogo comenzó hace dos semanas. Según Arispe, hasta el momento ocho agrupaciones políticas ya han recibido el documento: Partido Demócrata Unido, Ahora Nación, Progresemos, Perú Primero, Partido Morado, Acción Popular, Juntos por el Perú y Unidad y Paz. “Calculamos que cada semana realizaremos entre cuatro y cinco visitas para continuar con las entregas”, indicó.

El decálogo con los diez “mandamientos” que los escolares exigen a sus futuras autoridades para vivir mejor está siendo entregado a distintos representantes de los partidos políticos. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

“El proceso es el siguiente: los adolescentes se reúnen con el secretario general o los precandidatos en los locales de los partidos. Ellos mismos exponen cómo se elaboró el decálogo y finalmente hacen la entrega oficial”, detalló la especialista.

Arispe resaltó que el grupo de adolescentes involucrados en esta iniciativa está conformado por alrededor de 200 estudiantes de la costa, sierra y selva, quienes ejercen su liderazgo en distintos espacios, como municipios escolares y diversas delegaciones. “Incluso, muchos de ellos forman parte de organizaciones juveniles o son corresponsales escolares de El Comercio, por lo que también realizan entrevistas”, añadió.

El grupo de jóvenes está conformado por alrededor de 200 adolescentes de la costa, sierra y selva. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

Unicef espera que, para el 20 de noviembre, se haya logrado entregar el decálogo al 50% de las agrupaciones políticas convocadas.

El director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, mencionó que casi un tercio de los peruanos tiene menos de 18 años y no puede votar. Sin embargo, sí se verán afectados por las decisiones que tomen quienes resulten elegidos en las próximas elecciones. “Por ello, realizamos una serie de talleres con niños de Lima, Ucayali, Huancayo y otras partes del Perú, en los que se llevaron a cabo dinámicas y se identificaron los temas clave para los jóvenes, como la salud mental y el medio ambiente. A partir de ello, elaboramos el decálogo”, contó.

“Buscamos fomentar en los jóvenes una conciencia cívica y que comprendan que, como ciudadanos, tienen voz, para que así se involucren más con los temas del país. Ahora estamos observando la recepción del decálogo por parte de las autoridades y verificando si realmente lo incorporan en sus planes. Vamos a realizar un trabajo de fiscalización”, añadió.

El proceso no termina allí. El Comercio producirá cinco videopodcasts dedicados a difundir los temas del decálogo, los cuales se publicarán desde fines de noviembre.