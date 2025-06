Más de 750 jóvenes líderes provenientes de todo el país dieron inicio a la 30ª edición de CADE Universitario, organizado por IPAE Acción Empresarial, bajo el lema “¡Ciudadanía activa! ¡Democracia viva!”. La edición 2025 de este foro, que se realiza desde 1995, se enfocó en impulsar la participación activa de los jóvenes en la construcción de una democracia sólida.

El Comercio conversó con estudiantes de distintas universidades de Lima y de otras regiones del Perú que estuvieron presentes, para conocer sus propuestas sobre cómo vivir en una sociedad más democrática.

La ceremonia inaugural contó con la participación de Darío Zegarra, presidente de CADE Universitario 2025, y de Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

En esta primera jornada del CADE —un evento que se desarrolla durante tres días— se ofrecieron charlas inspiradoras en torno a la democracia peruana y cómo asumir un rol más activo y transformador en la sociedad. Además, se realizó un análisis sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en las campañas electorales, con un enfoque en cómo esta tecnología está redefiniendo la política global y los procesos democráticos.

Objetivo

En una entrevista con El Comercio, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, comentó que el foco del CADE es la democracia y la participación de los jóvenes. “Ahora buscamos que tengan mayor compromiso e involucramiento. Queremos que sientan la convicción de ejercer su ciudadanía y que no sean indiferentes frente a la política peruana. Son los líderes que nos esperan en el futuro”, expresó.

“Nuestro objetivo es que los jóvenes apuesten por el Perú antes de pensar en emigrar al extranjero. Hemos perdido a muchos jóvenes talentosos. Esperamos que ahora contribuyan de forma activa al país. Tenemos que corregir esa situación. Nuestro país es extremadamente resiliente frente a las crisis políticas”, sostuvo.

Por su parte, Darío Zegarra, presidente de CADE Universitario 2025, explicó que la democracia es el centro de la oportunidad para construir un país mejor. “El énfasis que le estamos dando en esta edición 30 tiene que ver con visibilizar a una ciudadanía activa. En esta edición, vienen jóvenes de todo el país. Hemos batido récords: de los más de 750 estudiantes que conforman esta edición, 130 provienen del programa Pronabec. Todas las regiones del país están representadas”, dijo.

“Nosotros sentimos que la democracia es la manera de construir una sociedad sólida. Esa frustración o apatía que podríamos sentir los ciudadanos sobre el proceso democrático en el país tenemos que revertirla con una serie de acciones concretas relacionadas con la inclusión y el acceso a derechos”, indicó.

Testimonio de estudiantes

Fabiana Vargas, estudiante de Administración de la Universidad del Pacífico, sostuvo a El Comercio que está súper emocionada con las conferencias y que le llamó mucho la atención el tema de la inteligencia artificial, que se abordó durante el desarrollo del evento.

“Quiero seguir conociendo a mis compañeros, todos tienen un gran potencial. Para ser una sociedad más democrática, yo creo que debe haber mayor diálogo y consenso, pero sobre todo mucha tolerancia y respeto”, dijo.

Julissa Flor, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional del Centro del Perú, en Huancayo, contó que el CADE le ha abierto mucho la mente y que está encantada con la experiencia.

“Me parecen muy interesantes todas las charlas, sobre todo las de realidad nacional. Espero con ansias las demás ponencias. Yo considero que, para ser una sociedad más democrática, tiene que haber empatía entre todos los peruanos, sin discriminación económica ni racial”, explicó.

Gonzalo López de Castilla, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), comentó que se siente con mucha energía para transformar el país.

“Creo que podemos empezar relaciones que nos ayuden a que en un futuro hagamos un cambio. La democracia está en peligro porque la gente está perdiendo la fe en ella. Espero que podamos encontrar soluciones. Para que la democracia perdure, considero que se debe educar a la gente para que así reclame más democracia y se mantenga vigilante”, indicó.

Por otro lado, Helen Alcázar, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Andina del Cusco, expresó que está impresionada y que sus expectativas son muy altas.

“Espero conocer nuevas personas y, sobre todo, conocer un poco más de nuestro país. Estoy fascinada con las charlas; quiero aprender más y más. Para ser una sociedad más democrática, creo que hay que estar más unidos y acabar con las desigualdades”, dijo.

Jesús Quispe Huamán, estudiante de Economía de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, contó que está muy entusiasmado y con ánimo de adquirir nuevos conocimientos.

“Todo me parece muy interesante, sobre todo la inteligencia artificial como un apoyo para los académicos. Es importante conocer este método para apoyar al país. Espero poder seguir expandiendo mi mente. Para no perder la democracia, tiene que haber una participación activa de los ciudadanos y debemos informarnos mucho sobre los temas políticos”, opinó.

Diego Alí Parqui, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Católica San Pablo, mencionó que es su primera vez en el Callao y que formar parte del CADE es una experiencia muy enriquecedora.

“Deseo seguir ampliando mi red de contactos y seguir aprendiendo. A partir de proyectos e iniciativas útiles, la democracia puede seguir creciendo, donde se impulse más la voz de los jóvenes. Todo tiene que empezar desde la semilla”, dijo.

Yamil Modesto Rodríguez, estudiante de Economía de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, contó que para él fue algo inesperado.

“No esperaba recibir tan buena información. Hay muchos profesionales comprometidos en sus charlas. Me siento muy entusiasmado. Espero seguir adquiriendo más información que me sirva para aportar a la sociedad. Para ser una sociedad más democrática, yo creo que el nivel de educación tiene que subir. Podríamos tomar mejores decisiones como sociedad y formarnos un poco más; como en estos eventos, por ejemplo”, agregó.

Ruth Talia Altamirano Campos, estudiante de la carrera de Instrumentación y Control de Procesos Industriales en Senati de Independencia, Callao, mencionó que está muy emocionada y que está disfrutando mucho del evento.

“Estoy compartiendo y conociendo a otros universitarios. Todas las ponencias son muy importantes. Todos marcamos una huella. Mis expectativas han sido superadas, estoy segura de que estas iniciativas nos harán crecer profesionalmente. Yo creo que para mejorar la democracia hay que ser responsables y estar unidos. Estamos marcando el futuro de nuestro país”, concluyó.