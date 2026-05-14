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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Una oportunidad para el país

“La democracia no se fortalece únicamente el día de una elección, sino también en cada espacio donde se fomenta el pensamiento crítico, el respeto y la participación”.

    Martín Santana
    Por

    Rector de la Universidad Privada del Norte (UPN)

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    / JESUS SAUCEDO / EL COMERCIO

    La segunda vuelta electoral tendrá un protagonista clave: el voto joven. Más de 6,8 millones de peruanos entre los 18 y 29 años representan alrededor del 26% del padrón electoral, cifra que refleja no solo su capacidad de incidencia, sino también el papel cada vez más activo que asumen en las decisiones que marcarán el futuro del país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.