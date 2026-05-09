Es saludable aclarar las dudas

¿No es propio de la juventud interrogar? Los mejores estudiantes del país fueron convocados a reunirse, durante tres días y dos noches, para dialogar no solo entre ellos, sino también con los grandes trajeados de la industria peruana. Y bajo el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026, también se presentaron ante ellos representantes del JNE y la ONPE.

El miércoles por la mañana, los estudiantes más destacados de las distintas regiones y universidades del Perú ya ocupaban el salón conferencial de la Escuela Militar de Chorrillos, sede del CADE Universitario 2026. Tras las palabras inaugurales del director de la Escuela Militar y del presidente de IPAE, los asistentes aguardaban las exposiciones “Ciudadanía en modo ON” y “Tu superpoder en acción”, dirigidas por representantes de las instituciones participantes o responsables de organizar las Elecciones Generales 2026.

Como ocurría al término de cada presentación de un “líder”, y antes de la fotografía protocolar, los “cadeistas” levantaron la mano con rapidez. Esperaban formular sus preguntas a Carlos Vilela, director de la DNEPFCE del JNE, y a Marisol Cuellar, representante de la ONPE.

Sin embargo, los expositores evitaron abrir un espacio de preguntas. ¿Miedo a los jóvenes? ¿Pesaba la culpa sobre la ONPE, que dedicó buena parte de su intervención a pedir disculpas?

Nunca estará mal aclarar las dudas, y de parte de los representantes de entidades públicas, aceptar las preguntas de una audiencia que solo quería entender por qué hubo tantas negligencias en la primera vuelta electoral.