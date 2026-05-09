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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Es saludable aclarar las dudas

“Nunca estará mal aclarar las dudas, y de parte de los representantes de entidades públicas, aceptar las preguntas”.

    Cesar Augusto Meza Poma
    Por

    Estudiante de Derecho en la Universidad de Lima

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    ¿No es propio de la juventud interrogar? Los mejores estudiantes del país fueron convocados a reunirse, durante tres días y dos noches, para dialogar no solo entre ellos, sino también con los grandes trajeados de la industria peruana. Y bajo el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026, también se presentaron ante ellos representantes del JNE y la ONPE.

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