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Al Perú, con esperanza

“Todos los ponentes dejaron algo en común, la necesidad de no ignorar nuestras convicciones, hacerlas valer y atrevernos a construir desde ellas”.

    Fabiana Arbaiza
    Por

    Estudiante de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur

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    CADE Universitario.
    CADE Universitario.
    / ANTONIO MELGAREJO

    Muchas veces escuché a personas cercanas a mí decir que “el Perú está duro”. Y, para ser sincera, no es una frase lejana a nuestra realidad. Vivimos en un país marcado por la incertidumbre, el descontento y la división. Ser jóvenes aquí también implica crecer con miedo al futuro y preguntarnos constantemente qué nos espera más adelante.

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