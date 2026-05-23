La elección del mal menor

En una segunda vuelta, la democracia parece simplificarse. Sin embargo, cuando ambas opciones llegan con altos niveles de rechazo, el voto deja de expresar adhesión y empieza a organizarse alrededor del descarte. El antivoto aparece como una expresión de la débil capacidad de los partidos para construir representación política sostenida.
En una segunda vuelta, la democracia parece simplificarse. Sin embargo, cuando ambas opciones llegan con altos niveles de rechazo, el voto deja de expresar adhesión y empieza a organizarse alrededor del descarte. El antivoto aparece como una expresión de la débil capacidad de los partidos para construir representación política sostenida.
La contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez permite observar esa dinámica. Ambos llegan a la etapa final con apoyos iniciales limitados y con niveles relevantes de resistencia ciudadana. La elección queda atravesada por memorias políticas, percepciones de riesgo, demandas de seguridad, temores económicos y desconfianza acumulada hacia los partidos.
El electorado peruano no constituye un bloque homogéneo ni actúa bajo una misma lógica. Esa diversidad permite comprender mejor la fragilidad del vínculo representativo. El problema central se encuentra en una oferta política incapaz de construir adhesiones consistentes y reconocibles. El antivoto opera como síntoma de esa debilidad. Los partidos conservan capacidad para competir y movilizar respaldos coyunturales, pero muestran dificultades para sostener lealtades políticas y producir confianza pública. En una segunda vuelta marcada por el rechazo, el triunfo electoral puede asegurar acceso al gobierno, aunque no garantiza un mandato social amplio.
La democracia peruana mantiene sus procedimientos electorales, pero su representación aparece cada vez más erosionada: el rechazo organiza la decisión, porque las adhesiones políticas se han vuelto frágiles, intermitentes y profundamente desconfiadas.