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La ONPE empañó unas elecciones de por sí complicadas con errores injustificables.

    Editorial El Comercio
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    Piero Corvetto. (Foto: AFP)
    Piero Corvetto. (Foto: AFP)

    A diferencia de otras instituciones del Estado, la ONPE tiene una misión bastante concreta: organizar y ejecutar procesos electorales. Y en esa, su única tarea, ayer tuvo negligencias inadmisibles durante los comicios más importantes de cada cinco años. Según informó su titular, Piero Corvetto, más de 52.000 electores en Lima (primero dijo que fueron más de 63.000) no pudieron emitir su voto debido a que la ONPE no logró entregar material electoral en 187 mesas de sufragio (inicialmente señaló que fueron 211). En total, 13 locales no pudieron operar en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac. En otros varios centros de votación de la capital, las mesas abrieron mucho más tarde del horario establecido a causa del mismo problema logístico, lo que motivó que las autoridades ampliasen los plazos para emitir los votos.

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