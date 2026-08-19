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Sumando esfuerzos para enfrentar El Niño

Frente a la demora estatal ante El Niño, el comando privado de Carlos Neuhaus articula gremios y experiencia para salvar vidas y sostener la economía.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    El fenómeno de El Niño costero ya no es una amenaza distante: la alerta vigente desde marzo se prolongaría, según el Senamhi, hasta el próximo verano, con magnitud similar a la de 1998. Ante ese horizonte, y con el país aún a tiempo de prepararse, ha surgido una iniciativa que merece reconocimiento: el comando privado que agrupa a la Sociedad Nacional de Industrias, la Confiep, AGAP y la Sociedad Nacional de Minería, entre otros gremios, con el propósito de poner recursos, maquinaria y capacidad de gestión al servicio del Estado.

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