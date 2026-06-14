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Conteo lento

“Esta elección es muy ajustada. Mucho está en juego: para los candidatos, para los partidos, pero, sobre todo, para la población”.

    Federico Salazar
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    Periodista

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Hay quienes piensan que el proceso electoral no debería demorar tanto. El Jurado Nacional de Elecciones dijo que la proclamación podría darse en la segunda quincena de julio.

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