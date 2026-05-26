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Lo que no se discute

“Las brechas se profundizan en las regiones donde el acceso al primer nivel de atención es limitado y la referencia a centros especializados resulta compleja. Como consecuencia, muchos casos se detectan en etapas avanzadas”.

    Miguel De la Fuente
    Por

    CEO de la Fundación Peruana de Cáncer

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    Día Mundial contra el Cáncer
    Día Mundial contra el Cáncer

    El cáncer es hoy una de las principales causas de muerte en el Perú. En el 2025, se registraron 40.830 fallecidos, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Aunque celebro los avances en prevención, financiamiento y generación de información, persiste un aspecto crítico que aún no ocupa un lugar en la agenda pública: las condiciones que determinan quién accede a un diagnóstico y tratamiento oportuno.

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