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Los peces enfermos se encontraron por primera vez en el lago Memphremagog, en la frontera entre Vermont y Quebec, pero ahora el equipo ha hallado peces con este cáncer en otros lagos de Nueva Inglaterra y Canadá. (Foto de Vermont Fish & Wildlife)
Los peces enfermos se encontraron por primera vez en el lago Memphremagog, en la frontera entre Vermont y Quebec, pero ahora el equipo ha hallado peces con este cáncer en otros lagos de Nueva Inglaterra y Canadá. (Foto de Vermont Fish & Wildlife)
/ Vermont Fish & Wildlife
Por Agencia EFE

Desde 2012, pescadores y biólogos han informado de que en un lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá el número de ejemplares de bagre con unas misteriosas lesiones cutáneas negras ha aumentado notablemente. Ahora, se ha confirmado que las manchas están causadas por un cáncer transmisible de tipo melanoma.

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