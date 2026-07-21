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Resumen

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Gracias a su capacidad para utilizar herramientas, recordar caras e incluso aprender a comunicarse con los humanos mediante el lenguaje de signos, los primates no humanos se consideran unas de las criaturas más inteligentes del planeta.
Gracias a su capacidad para utilizar herramientas, recordar caras e incluso aprender a comunicarse con los humanos mediante el lenguaje de signos, los primates no humanos se consideran unas de las criaturas más inteligentes del planeta.
/ aknourkova from Pixabay
Por Agencia EFE

La intuición geométrica para distinguir las formas regulares (ángulos rectos, líneas paralelas, etc.) de las irregulares tiene raíces comunes tanto en humanos como en monos, según ha constatado un estudio recogido este lunes en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias americana.

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