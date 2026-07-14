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Resumen

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Sin las flores, que aparecieron en la Tierra hace 150 millones, especies como la nuestra podrían no haber evolucionado.
Sin las flores, que aparecieron en la Tierra hace 150 millones, especies como la nuestra podrían no haber evolucionado.
/ OLEKSII KRIACHKO/Getty Images
Por BBC News Mundo

Todos sabemos que las flores son hermosas, pero quizás no te des cuenta de lo engañosas que pueden ser.

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