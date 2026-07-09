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Resumen

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En un caso negativo, la rana de lluvia del desierto (Breviceps macrops), la cual se viralizó en la web por su adorable chirrido, ha visto su categoría pasar del estado de "casi amenazada" a "vulnerable", un deterioro atribuido a la expansión de la minería de diamantes y el desarrollo de infraestructuras energéticas en los países de Namibia y Suráfrica donde habita.
En un caso negativo, la rana de lluvia del desierto (Breviceps macrops), la cual se viralizó en la web por su adorable chirrido, ha visto su categoría pasar del estado de "casi amenazada" a "vulnerable", un deterioro atribuido a la expansión de la minería de diamantes y el desarrollo de infraestructuras energéticas en los países de Namibia y Suráfrica donde habita.
/ Dylan Leonard/iNaturalist
Por Agencia EFE

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) elevó este miércoles a 49.505 (más de un 1,8 % de aumento respecto a la cifra anterior) las especies amenazadas de extinción, según la última actualización de su Lista Roja.