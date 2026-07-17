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Este mono, conocido por los lugareños como 'Likweli', tiene unos labios característicamente rosáceos-naranjas.
Este mono, conocido por los lugareños como 'Likweli', tiene unos labios característicamente rosáceos-naranjas.
/ Junior Amboko
Por BBC News Mundo

Un mono con llamativos labios rosáceos-naranjas que vive en la jungla de la República Democrática del Congo fue confirmada con una nueva especie.

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