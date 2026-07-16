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Resumen

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Esta estrategia se probó con los modelos de IA más avanzados de Estados Unidos y China. (Foto: magnific.com)
Esta estrategia se probó con los modelos de IA más avanzados de Estados Unidos y China. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Las bombas de contexto son una nueva arma de defensa que aprovechan las características de los propios agentes de inteligencia artificial (IA) para detener sus ataques al provocar que se activen las medidas de seguridad con la referencia a temas sensibles.