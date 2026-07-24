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Una persona utiliza unas pinzas para examinar especímenes de insectos preservados, recolectados en la reserva privada Mashi-Tayra, durante la presentación de un proyecto de investigación científica en las instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) en Quito, el 23 de julio de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)
Una persona utiliza unas pinzas para examinar especímenes de insectos preservados, recolectados en la reserva privada Mashi-Tayra, durante la presentación de un proyecto de investigación científica en las instalaciones del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) en Quito, el 23 de julio de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia AFP

Científicos de Ecuador anunciaron el jueves que identificaron genéticamente 8.000 nuevas especies de insectos en un bosque protegido del Chocó Andino ecuatoriano, declarado reserva mundial de la biosfera.

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