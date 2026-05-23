Cuando el tráfico domina Lima

Hablar del tráfico en Lima ya no es solamente referirse a un problema de transporte. Se ha convertido en una conversación sobre calidad de vida, salud mental, desigualdad y falta de planificación urbana. Cada día, millones de personas pasan horas atrapadas en buses llenos como si el caos fuera parte inevitable de vivir en la capital.

El tráfico limeño refleja una ciudad que creció más rápido que su infraestructura. Durante décadas, Lima se expandió sin un sistema de transporte moderno capaz de acompañar ese crecimiento. El resultado es evidente: calles saturadas, rutas desordenadas y una dependencia excesiva del automóvil y del transporte informal.

Además, el problema no afecta a todos por igual. Quienes viven en distritos alejados suelen sufrir trayectos más largos y condiciones de transporte más precarias. Esto evidencia una desigualdad profunda: mientras algunos pueden movilizarse con cierta comodidad, otros deben soportar viajes interminables para llegar al trabajo o a clases.

Con base en eso, Lima necesita dejar de pensar únicamente en construir más pistas y empezar a apostar por soluciones integrales y sostenibles. Una de las medidas más urgentes es ampliar y modernizar el sistema de transporte. También es fundamental integrar los distintos sistemas de transporte. Muchas personas pierden tiempo cambiando de bus o utilizando rutas desordenadas. Un sistema conectado, con horarios eficientes y tarifas integradas haría los desplazamientos más rápidos y seguros.

Resolver el tráfico requiere inversión y planificación, pero también una visión de futuro.