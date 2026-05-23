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Cuando el tráfico domina Lima

“Resolver el tráfico requiere inversión y planificación, pero también una visión de futuro”.

    Dany Joaquín Choquehuanca
    Por

    Estudiante de Economía en la Universidad Nacional Agraria La Molina

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    Hablar del tráfico en Lima ya no es solamente referirse a un problema de transporte. Se ha convertido en una conversación sobre calidad de vida, salud mental, desigualdad y falta de planificación urbana. Cada día, millones de personas pasan horas atrapadas en buses llenos como si el caos fuera parte inevitable de vivir en la capital.

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