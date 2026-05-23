Salir de fiesta como forma de sanar el alma

Salir de fiesta suele ser visto de manera negativa debido a los estereotipos que existen alrededor de la vida nocturna. Apenas alguien comenta que salió, muchas personas relacionan automáticamente esa experiencia con exceso, irresponsabilidad o descontrol. Sin embargo, esa idea no siempre refleja la realidad. La sociedad ha tergiversado el verdadero significado de divertirse, especialmente cuando se trata de mujeres, quienes constantemente reciben críticas y prejuicios por disfrutar de espacios sociales.

Muchas veces, cuando una mujer sale a bailar o comparte momentos con amigos, es juzgada con comentarios que cuestionan su imagen, su ropa o incluso sus valores. Mientras tanto, cuando un hombre realiza exactamente las mismas acciones, suele ser visto como alguien sociable o divertido. Esta diferencia demuestra que todavía existe una doble moral muy marcada, donde la libertad de las mujeres sigue siendo criticada con mayor severidad.

En el Perú, los datos reflejan esta realidad. Según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en octubre de 2023, el 37% de peruanos considera que una mujer debería pedir permiso a su pareja para salir con amigos o familiares. Además, el 47% de hombres estuvo de acuerdo con esa idea. Estas cifras muestran cómo todavía existen actitudes machistas que buscan controlar la libertad femenina y cuestionan decisiones tan simples como salir a divertirse.

Por otro lado, salir de fiesta no siempre tiene el significado superficial que muchas personas le dan. En una fiesta no solo se baila o se toma; también se crean vínculos, nacen amistades y se comparten momentos importantes. Asimismo, bailar permite liberar tensiones, olvidarse por un momento de la presión diaria y sentirse libre. Para muchas mujeres, salir también representa un espacio donde pueden sentirse ellas mismas sin miedo a ser limitadas. Al final, para quienes encuentran en la música y las conexiones humanas una forma de sentirse mejor consigo mismas, salir de fiesta también puede ser una forma de sanar el alma.