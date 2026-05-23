El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Salir de fiesta como forma de sanar el alma

“En una fiesta se crean vínculos, nacen amistades y se comparten momentos importante”.

    Valentina Arbaiza Peñaranda
    Por

    Estudiante de Psicología en la Universidad de Lima

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Salir de fiesta suele ser visto de manera negativa debido a los estereotipos que existen alrededor de la vida nocturna. Apenas alguien comenta que salió, muchas personas relacionan automáticamente esa experiencia con exceso, irresponsabilidad o descontrol. Sin embargo, esa idea no siempre refleja la realidad. La sociedad ha tergiversado el verdadero significado de divertirse, especialmente cuando se trata de mujeres, quienes constantemente reciben críticas y prejuicios por disfrutar de espacios sociales.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.