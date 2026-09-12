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Lo que llevamos en silencio

“No se trata de resolverle la vida a nadie, sino de aprender a escuchar sin juzgar, abrazar a tiempo y ofrecer una presencia real”.

    Lucia Treysi Sánchez Ramírez
    Por

    Estudiante de Enfermería en la UPCH

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Estamos acostumbrados a preguntar: “¿Cuánto sacaste en el examen?”, “¿Ya terminaste el trabajo?”. Pero pocas veces nos detenemos a preguntar algo mucho más importante: “¿Cómo te estás sintiendo realmente?”. Como estudiante universitaria, sé que la etapa académica puede convertirse en una carrera constante por cumplir expectativas y enorgullecer a los que nos rodean. Exámenes, prácticas, responsabilidades familiares y la presión por un buen rendimiento se acumulan en silencio. ¿Cuántas veces nosotros mismos sentimos que debíamos continuar, aun necesitando un respiro? Detrás de una buena calificación o de una sonrisa, muchas veces hay alguien atravesando un momento difícil sin saber cómo expresarlo.

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    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.