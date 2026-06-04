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El peligroso silencio

“El Perú elige entre dos concepciones del Estado: una que protege la estabilidad democrática, y otra que, en su núcleo más profundo, la amenaza de forma subversiva”.

    Irma Montes Patiño
    Por

    Licenciada en relaciones internacionales, George Washington University

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    Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
    Un hombre sostiene la bandera nacional de Irán en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 28 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

    Cuando publiqué en junio del 2025 en este Diario mi análisis sobre las células iraníes de Hezbolá en el Perú, el país aún no estaba en campaña electoral. Hoy, a días de la segunda vuelta, ese texto adquiere una dimensión nueva y urgente. Porque el candidato que disputa la presidencia frente a Keiko Fujimori no solo representa a la izquierda tradicional: lleva en su coalición -aunque nos quieran hacer creer lo contrario- a Antauro Humala, jefe del movimiento etnocacerista, cuya ideología guarda vínculos documentados con el radicalismo islamista iraní que entonces describí.

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