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Los medicamentos a debate

“Necesitamos un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, porque las enfermedades crónicas no se resuelven en hospitales, sino en centros de atención cercanos”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

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    ¿Qué tan efectivos son los medicamentos genéricos en Perú? Aquí, una radiografía. (Foto: Andina)
    ¿Qué tan efectivos son los medicamentos genéricos en Perú? Aquí, una radiografía. (Foto: Andina)

    El formato del debate organizado por el JNE entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú el domingo dejaba poco espacio para desarrollar ideas complejas.

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