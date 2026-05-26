El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Sánchez presidente y el mensaje a la Nación

“Los anuncios no solo provocaron el rechazo de la oposición, sino también la sorpresa en varios otros sectores, sobre todo del centro-izquierda”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Roberto Sánchez busca el voto moderado, ya sin Antauro Humala al lado, aseguran sus críticos. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    Roberto Sánchez busca el voto moderado, ya sin Antauro Humala al lado, aseguran sus críticos. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec
    / Mario Zapata N.

    Es el 28 de julio de 2026. Un mes y días antes, Roberto Sánchez había ganado las elecciones presidenciales por un puñado de votos. La candidata Keiko Fujimori había perdido su cuarto partido, reconoció su derrota y, en honor a la democracia, felicitó al candidato del sombrero mediante una llamada telefónica. Sánchez, ese día 28 de julio se prestó a dar su primer mensaje a la nación en un congreso que, ese día, agrupó a las dos cámaras, ambas de mayoría opositora, congresistas y senadores, quienes lo aplaudieron por cortesía y protocolo republicano. Hay incertidumbre por lo que dirá el nuevo presidente que subió a prestar juramento con el sombrero que lo imitó en el nuevo Castillo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.