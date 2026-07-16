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¿Cansados de dar?: La lógica de la cooperación internacional

“La ayuda no puede limitarse a aliviar necesidades inmediatas, sino a consolidar un sistema cada vez más recíproco, en el que más actores asuman un rol activo como donantes”.

    Pamela Alcázar
    Por

    Escritora y especialista en Relaciones Internacionales

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Solemos asociar generosidad con abundancia. Creemos que puede ayudar quien tiene mucho. Sin embargo, la realidad parece responder a otra lógica: las personas y también los países suelen dar en proporción a lo que son capaces de desprenderse. En ese sentido, quien no aprende a compartir cuando tiene poco, probablemente tampoco lo hará cuando tenga mucho.

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