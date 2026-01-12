Los representantes de las agencias de cooperación internacional se reunieron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por el tema del Programa de Alimentación Escolar (PAE), a fin de garantizar una nutrición de calidad para más de cuatro millones de escolares en todo el Perú.

Jerome Poussielgue, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea, ofreció el apoyo al proceso de reforma y mejora de la UE al trabajo que viene realizando el PAE. Por su parte, Lena Arias, jefa de programas del Programa Mundial de Alimentos (PMA), destacó que el PAE se haya centrado en brindar productos de calidad que permitan mejorar el rendimiento físico e intelectual de los escolares.

“Hemos estado apoyando y seguimos apoyando al PAE en la implementación de una modalidad de subvención económica con transferencias monetarias. Nos parece que esto también es una ruta que se puede seguir”, expresó.

En la reunión participaron representantes de organismos internacionales como Unicef, el PMA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la UE, el Banco Mundial, el PNUD, y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), quienes reafirmaron su compromiso con el desarrollo integral de la niñez peruana, además de poner a disposición sus conocimientos y experiencias.

Durante el encuentro, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, destacó que la cooperación internacional fortalece el trabajo del PAE “Esta nueva versión del PAE nos desafía a reforzar un servicio que priorice a nuestros más de cuatro millones de niños y niñas en el Perú. Hemos puesto sobre la mesa mecanismos más sólidos de control, monitoreo y medición, así como la necesidad de contar con una línea de base fundamental”, dijo.

Cabe recordar que el PAE cuenta con un consejo directivo conformado por representantes de los ministerios de Educación (Minedu), Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Salud (Minsa), Producción (Produce) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (Vivienda), así como del Instituto Nacional de Salud (INS), la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria (Compial), los padres de familia —a propuesta del Minedu— y el Colegio de Nutricionistas del Perú.