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El movimiento telúrico se reportó este sábado 6 de junio a las 11:30 de la mañana | Foto: IGP (Captura)
El movimiento telúrico se reportó este sábado 6 de junio a las 11:30 de la mañana | Foto: IGP (Captura)
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.8 grados remeció la Provincia Constitucional del Callao este sábado 6 de junio de 2026 a las 11:30 de la mañana., con una profundidad de 55 kilómetros y una intensidad de grado III, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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