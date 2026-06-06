Resumen
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Un sismo de magnitud 4.8 grados remeció la Provincia Constitucional del Callao este sábado 6 de junio de 2026 a las 11:30 de la mañana., con una profundidad de 55 kilómetros y una intensidad de grado III, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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