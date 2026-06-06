Un sismo de magnitud 4.8 grados remeció la Provincia Constitucional del Callao este sábado 6 de junio de 2026 a las 11:30 de la mañana., con una profundidad de 55 kilómetros y una intensidad de grado III, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Según la entidad, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó en el mar, a 86 kilómetros del primer puerto. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0339

Fecha:06/06/2026 11:30:35

Mag:4.8

Prof:55km

Lat:-12.33

Long:-77.85

Int:III Callao

Ref:86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/yad16fIPPV — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 6, 2026

Tras el evento, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú reveló que el temblor no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

Previamente, el jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que la costa central del país registra una alta actividad sísmica por el choque de las placas de Nazca y Sudamericana, lo que genera acumulación de energía.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

06-06-26 11:30:35

Magnitud: 4.8 Mw

Referencia: 86 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao

Profundidad: 55.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/O47wHgbhbR — Hidrografía Perú (@DHN_peru) June 6, 2026

Asimismo, advirtió que Lima arrastra un silencio sísmico de 279 años desde el terremoto de 1746, y que esa energía acumulada solo se liberará con un movimiento superior a la magnitud 8.

Finalmente, el IGP y Defensa Civil recomendaron ubicar las zonas seguras internas de los inmuebles, asegurando que los accesos estén libres de obstáculos y debidamente iluminados.