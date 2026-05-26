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50 años del buen salvaje

“No es verdad, decía Rangel, que los males de América Latina se deben al imperialismo estadounidense”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    Los viajeros destacaron especialmente las vistas desde sus observatorios en los pisos 86 y 102. (Foto referencial: Magnific)
    Los viajeros destacaron especialmente las vistas desde sus observatorios en los pisos 86 y 102. (Foto referencial: Magnific)

    Hace 50 años este mes se publicó en Caracas “Del buen salvaje al buen revolucionario”, por Carlos Rangel. El intelectual venezolano criticó lo que llegaría a llamar la mentalidad tercermundista de América Latina que condenaba la región al fracaso.

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