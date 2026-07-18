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¿Trump se olvidó de Nicaragua?

“Ortega, viejo zorro, sabe que no le conviene estar en la mira evidente de Trump para no terminar como Maduro”.

    Gisella López Lenci
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de julio de 2026. (SAUL LOEB / POOL / AFP)
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la nación desde el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de julio de 2026. (SAUL LOEB / POOL / AFP)
    / SAUL LOEB

    De acuerdo con los lineamientos de la diplomacia estadounidense en la era Trump 2.0, Washington busca poner un especial énfasis en América Latina con el fin de contrarrestar la influencia china, que hace varios años echó a andar un agresivo plan de inversiones. Es la llamada ‘doctrina Donroe’, que postula a nuestra región como una zona de interés estratégica donde se debe reafirmar el predominio estadounidense.

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