Por Redacción EC

En la actualidad, resulta preocupante que algunas personas combinen medicamentos sin supervisión médica, ya que esto puede representar un riesgo para la salud al generar interacciones adversas que reduzcan la efectividad de los tratamientos o provoquen efectos secundarios severos. De hecho, existe la posibilidad de sufrir reacciones inesperadas, intoxicaciones e incluso daños en órganos como el hígado y los riñones. Por ello, los especialistas recomiendan consultar siempre con un profesional antes de mezclar fármacos. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) fue enfático respecto a esta problemática, especialmente en pacientes con hipertensión arterial, ya que podría ocasionar complicaciones graves e incluso la muerte si no se sigue un tratamiento adecuado. Frente a ello, las autoridades brindaron una serie de recomendaciones que ayudarán a salvar vidas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.