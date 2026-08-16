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“Una oportunidad para la infancia, una oportunidad para el Perú”, por Javier Álvarez

“Que se pueda decir “misión cumplida” en 2031 dependerá de que la causa de la infancia logre unir a distintos actores, empezando por el Ejecutivo y el Congreso bicameral, en torno a un horizonte común", escribe el representante de UNICEF en el Perú

    Javier Álvarez
    Por

    Representante de Unicef en el Perú

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    ¿Cómo celebrará el Minsa el Día del Niño Peruano este 13 de abril? | Foto: Andina
    ¿Cómo celebrará el Minsa el Día del Niño Peruano este 13 de abril? | Foto: Andina

    En cada niño, niña y adolescente hay una oportunidad de un Perú mejor. Convencidos de ello, hace poco más de un año UNICEF, en alianza con El Comercio, emprendió la campaña Vota por Mí, con el propósito de que la agenda construida por líderes adolescentes de costa, sierra y selva encontrara eco en los planes de gobierno de las agrupaciones políticas.