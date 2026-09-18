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Las mujeres no somos una ideología

“El Perú no debe borrar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”.

    Hary Yzarra Trelles
    Por

    Exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El Perú no debe borrar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables". Ilustración: El Comercio.
    "El Perú no debe borrar al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables". Ilustración: El Comercio.

    Reformar el Estado es necesario: reducir burocracia, eliminar duplicidades, exigir resultados y cuidar cada sol público. Pero una cosa es reformar una institución y otra borrar a las mujeres de las prioridades del Estado.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.