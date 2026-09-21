El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Los vientos que sembramos

“Directores y profesores [de los colegios] necesitan herramientas de disciplina: retirar a un alumno del aula, suspenderlo y, cuando la falta es grave, expulsarlo”.

    Jorge Camacho Bueno
    Por

    Educador

    jcamacho@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El gobierno tiene la oportunidad de devolver al Minedu su rol rector en materia de ‘bullying’. [...] La convivencia escolar es un asunto pedagógico y debe ser conducida por educadores, con una normativa distinta que respalde a quien corrige".
    "El gobierno tiene la oportunidad de devolver al Minedu su rol rector en materia de ‘bullying’. [...] La convivencia escolar es un asunto pedagógico y debe ser conducida por educadores, con una normativa distinta que respalde a quien corrige".

    Los dichos populares guardan una sabiduría acrisolada por los años. “Quien siembra vientos, recoge tempestades” es el que me viene a la mente ante los lamentables hechos ocurridos estos días en un colegio de Lima. ¿Cómo es posible que ocurran cosas tan graves dentro de un colegio? De la tempestad ya se ha hablado bastante. Quiero detenerme en los vientos que, como sociedad, hemos sembrado: la tolerancia ante las faltas pequeñas y la pérdida de autoridad de quienes educan.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.