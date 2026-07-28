Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Saúl Amarcanqui, de Juntos por el Perú; Francisco Calisto, de Renovación Popular; Susana Matute, de Buen Gobierno; Roger Astucuri, de Obras; y Alfonso López-Chau, de Ahora Nación son los congresistas que firmaron este documento. (Grupo El Comercio / Joel Alonzo)
Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Saúl Amarcanqui, de Juntos por el Perú; Francisco Calisto, de Renovación Popular; Susana Matute, de Buen Gobierno; Roger Astucuri, de Obras; y Alfonso López-Chau, de Ahora Nación son los congresistas que firmaron este documento. (Grupo El Comercio / Joel Alonzo)
Por Redacción EC

Después de 34 años, Perú vuelve a la bicameralidad. Diputados y Senadores inician su labor en medio de un país de más de 34 millones de personas, polarizado, y con urgencia de puntos de encuentro. El anhelo de niñas, niños y adolescentes - quienes conforman casi la tercera parte de la población- de vivir en paz, con seguridad, bienestar y oportunidades de desarrollo se vislumbra como uno de esos puntos unificadores.