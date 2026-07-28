Después de 34 años, Perú vuelve a la bicameralidad. Diputados y Senadores inician su labor en medio de un país de más de 34 millones de personas, polarizado, y con urgencia de puntos de encuentro. El anhelo de niñas, niños y adolescentes - quienes conforman casi la tercera parte de la población- de vivir en paz, con seguridad, bienestar y oportunidades de desarrollo se vislumbra como uno de esos puntos unificadores.

Hace exactamente un año, El Comercio y UNICEF lanzaron la campaña ¡Vota por Mí!, con la finalidad de que la agenda de la infancia - elaborada por doscientos adolescentes líderes de costa, sierra y selva – y plasmada en el decálogo que lleva el mismo nombre de la campaña, fuera incorporada en los planes de gobierno de quienes aspiraban a dirigir el país en el quinquenio 2026 – 2031.

Pasado el proceso electoral, las demandas de las y los adolescentes del Perú parecen convertirse en esa luz guía. La firma del Compromiso por la Infancia suscrito por las seis bancadas que conforman el senado, a través de igual número de senadores, es una señal de que el nuevo congreso siente preocupación por el bienestar y desarrollo de chicos y chicas, y se constituye en el primer espacio de encuentro y consenso.

Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Saúl Amarcanqui, de Juntos por el Perú; Francisco Calisto, de Renovación Popular; Susana Matute, de Buen Gobierno; Roger Astucuri, de Obras; y Alfonso López-Chau, de Ahora Nación son los congresistas que firmaron este documento que plantea compromisos en torno a salud, educación, medio ambiente, prevención de la violencia, protección frente a la criminalidad, protección frente a la pobreza, prioridad de la infancia en situaciones de emergencia y participación adolescente en el cuidado ambiental.

La firma de este compromiso se dio en el marco de un diálogo con los adolescentes voceros de ¡Vota por Mí!, quienes plantearon dos interrogantes a cada parlamentario. Las preguntas formaban parte de un conjunto de balotas que cada congresista elegía al azar y en el orden previamente establecido por sorteo en señal de la imparcialidad que ha caracterizado a la campaña ¡Vota por Mí!.

Salud integral, educación y brecha digital

Al abordarse los puntos relacionados a Crecer sanos y Tener salud física y mental, Susana Matute de Buen Gobierno subrayó la necesidad de fortalecer el Seguro Integral de Salud con un enfoque intercultural que atienda las lenguas y costumbres originarias, y alertó sobre el déficit de psicólogos en las escuelas, proponiendo medidas legislativas para cerrar esa brecha. Al respecto, Alfonso López Chau de Ahora Nación destacó la necesidad de centros médicos accesibles y espacios para el desarrollo físico al tiempo que exhortó a sus nuevos colegas a “construir entre todos los que estamos en la mesa una mística por la salud, por el crecimiento y el desarrollo”.

Sobre Asistir a la escuela, aprender y culminar la secundaria, el senador Francisco Calisto de Renovación Popular, señaló que “no basta con abrir las puertas de los colegios, es indispensable garantizar que los estudiantes terminen la secundaria con calidad educativa”. Además, mencionó la existencia de trabas burocráticas que frenan proyectos de infraestructura escolar, como los colegios de alto rendimiento, y pidió un Estado más eficiente para asegurar este derecho.

(Grupo El Comercio / Joel Alonzo)

Otro punto abordado por el congresista Calisto fue el Acceso al mundo digital. Planteó el uso de internet satelital mediante tablets conectadas directamente a los proveedores disponibles en el país, lo que permitiría que los estudiantes accedan a contenidos y evaluaciones en línea desde cualquier lugar. Sobre este tema, el senador Armacanqui destacó la necesidad de reducir la brecha entre educación rural y urbana, proponiendo el uso responsable de celulares como herramienta educativa, acompañado de una normativa estatal que impulse competencias digitales.

Embarazo adolescente, inseguridad, violencia y pobreza

Durante esta jornada los parlamentarios también fueron consultados sobre la Prevención del embarazo adolescente. El congresista Roger Astucuri señaló que los centros educativos deben ser más comunicativos y activos en la prevención, y sugirió que el Congreso destine un 5% del presupuesto público a temas de infancia, capacitación y actividades relacionadas.

Al ser consultada sobre la demanda adolescentes de Crecer protegidos contra el crimen y la inseguridad, la senadora Susana Matute de Buen Gobierno advirtió que las normas actuales limitan la acción de las autoridades y ponen en riesgo a la ciudadanía, especialmente a niños y niñas. Propuso recuperar los espacios públicos como parques y calles, que hoy se perciben inseguros. Por su parte, Roger Astucuri de Obras coincidió en la urgencia de enfrentar la delincuencia, planteando una coordinación estrecha entre la Policía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, además de modernizar sistemas de vigilancia en las municipalidades.

Sobre Superar la pobreza, el senador Saúl Armacanqui de Juntos por el Perú, subrayó que la pobreza rural golpea con más fuerza que la urbana y que la lucha contra la anemia y la desnutrición debe ser parte de una estrategia estructural para garantizar igualdad de oportunidades. Señaló que “aún existen “dos Perús”, el urbano y el rural, y que es momento de luchar por la igualdad de oportunidades”.

(Grupo El Comercio / Joel Alonzo)

Participación adolescente, emergencias y medio ambiente

Que se escuchen las propuestas y opiniones de la infancia, es otra de las demandas de la niñez y adolescencia expresada en el Decálogo ¡Vota por Mí!. Patricia Juárez de Fuerza Popular destacó la importancia de fortalecer espacios de liderazgo juvenil como el Parlamento Joven y las alcaldías escolares. Señaló que los niños y adolescentes deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones en las aulas, en sus hogares y también en los espacios de decisión política.

El punto relacionado a aprender y participar en el cuidado del medio ambiente fue desarrollado por Alfonso López Chau de Ahora Nación quien planteó un modelo integral de ciudades y vivienda que incluya espacios verdes y servicios integrados, y propuso una educación ambiental masiva desde la primaria hasta la universidad. Resaltó además el respeto cultural a la Pachamama como un valor nacional que debe ser transmitido a las nuevas generaciones.

Finalmente, el décimo punto, ser prioridad durante las emergencias, fue abordado por Patricia Juárez, quien advirtió sobre los efectos del Fenómeno del Niño y la necesidad de garantizar escuelas seguras y reubicación rápida de estudiantes afectados por huaicos. Subrayó que “no se puede permitir que los niños pierdan horas de clase por desastres naturales y que la atención prioritaria en agua y servicios básicos debe ser parte de la respuesta inmediata”.

A la firma de los seis parlamentarios se sumó la de Uziel Quipcha y Tiziana Acosta, adolescentes representantes de ¡Vota por Mí!. “Cuando culmine este gobierno muchos de nosotros ya no seremos adolescentes, pero si se atienden nuestras demandas este será un mejor país para los niños, niñas y adolescentes que vendrán después de nosotros”, comentaron ambos adolescentes.

Por su parte el Representante de UNICEF, Javier Álvarez, expresó su confianza en que el trabajo conjunto de todas las bancadas contribuya a que el Perú siga avanzando en el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño.

Según el INEI, en el Perú del 2040 habrá más personas mayores de 60 años que menores de 15, lo que hace urgente que la infancia sea prioridad en las políticas públicas. La firma de este compromiso ha sido un acto simbólico. Dependerá de la voluntad política del Ejecutivo y Legislativo que los derechos de la niñez estén en el centro de la política pública y que la agenda planteada por los chicos y chicas de hoy sea el hilo unificador de este nuevo parlamento.