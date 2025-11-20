En el marco del Día Universal de la Declaración de los Derechos del Niño, El Comercio y Unicef continúan impulsando la campaña ¡Vota por mí!, la cual busca poner en agenda las demandas de los niños, niñas y adolescentes del Perú ante las próximas autoridades. Esto se realiza a través de un decálogo que reúne los pedidos que los escolares exigen a sus futuros gobernantes para tener una mejor calidad de vida en aspectos como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.

Este decálogo, que contiene diez “mandamientos” planteados por los escolares para vivir mejor, ha sido entregado de manera progresiva a distintos representantes de los partidos políticos, en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.

Los propios escolares se comprometieron y dedicaron parte de su tiempo a entregar este decálogo a los precandidatos presidenciales o líderes de las 39 agrupaciones políticas, habiendo llegado hasta el momento a 21 de ellas.

El documento, elaborado por 200 niños y adolescentes, reúne diez prioridades sobre salud, educación, seguridad, bienestar emocional y protección frente a la violencia. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Unicef esperaba que, para hoy 20 de noviembre, se lograra entregar el decálogo al 50% de las agrupaciones políticas convocadas, objetivo que finalmente superaron. Todas las agrupaciones fueron invitadas desde el primer día en que se inició esta parte de la campaña, a mediados de octubre.

Los diez pedidos de los niños peruanos a las próximas autoridades son: crecer sanos; tener salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; acceder al mundo digital; prevenir la violencia y el embarazo adolescente; crecer protegidos del crimen y la inseguridad; superar la pobreza; escuchar las propuestas y opiniones de la infancia; aprender y participar en el cuidado del medio ambiente; y ser prioridad durante las emergencias.

Alejandra Arispe, especialista en comunicación de Unicef Perú, reveló que en la elaboración de este decálogo participaron 200 chicos y chicas de la costa, sierra y selva. Luego de ello, una delegación de escolares acude al local de cada partido político para entregar el documento al candidato, presidente o representante correspondiente.

“Ahora que nos encontramos en el Día de la Declaración de los Derechos del Niño, es importante debatir las prioridades y las maneras de mejorar la vida de los niños, niñas y adolescentes. Queremos que los próximos gobernantes pongan en el centro las principales problemáticas que ellos enfrentan para que puedan hacer algo al respecto”, agregó.

Hasta el momento, los escolares han visitado 21 de las 39 agrupaciones convocadas, superando la meta inicial del 50% planteada por Unicef. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Del mismo modo, expresó que esta iniciativa es necesaria para promover una cultura democrática y una mayor participación entre quienes quizá no votarán en las próximas elecciones, pero cuyas vidas serán afectadas por las decisiones de los gobernantes. “Los mismos estudiantes han planteado sus demandas en este decálogo. Y, de cierta forma, estas visitas que realizan para entregarlo fortalecen su civismo y su involucramiento con una ciudadanía responsable”, señaló.

“Todo inició en junio de este año, cuando convocamos a niños y adolescentes de la costa, sierra y selva. Así elaboramos un decálogo que resume sus demandas para las próximas autoridades, el cual también ha sido traducido al quechua y al shipibo”, explicó Arispe.

“El proceso es el siguiente: los adolescentes se reúnen con el secretario general o con los precandidatos en los locales de los partidos. Ellos mismos explican cómo se elaboró el decálogo y finalmente hacen la entrega oficial”, detalló la especialista.

Arispe resaltó que el grupo de adolescentes involucrados en esta iniciativa está conformado por líderes que ejercen su liderazgo en distintos espacios, como municipios escolares y diversas delegaciones. “Incluso muchos de ellos forman parte de organizaciones juveniles o son corresponsales escolares de El Comercio, por lo que también realizan entrevistas”, añadió.

Arispe mencionó que el objetivo de estas visitas es que los partidos políticos puedan incluir en sus planes de gobierno estos diez pedidos. “Para el 23 de diciembre, ya deberían estar listos estos planes. Ya hemos coordinado con diez partidos más hasta finales de noviembre, y me gustaría que antes de la quincena de diciembre ya hayamos entregado el decálogo en su totalidad”, afirmó.