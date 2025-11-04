Presidentes de 23 cámaras regionales visitan El Comercio para fortalecer vínculo informativo y promover una mirada descentralizada del país

El martes 4 de noviembre, los presidentes de 23 Cámaras de Comercio Regionales visitaron la redacción de El Comercio, ubicada en el Centro de Lima. El director periodístico del Diario, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, los recibió y guió por cada espacio de la sede. El encuentro tuvo como propósito compartir la historia y misión del Diario, además de establecer un vínculo directo que permita conocer de cerca los retos y desafíos de cada región.

Todos los presidentes de las cámaras escribirán este fin de semana en El Comercio, donde, a través de columnas de opinión, expondrán la realidad de las regiones que representan, destacando sus principales desafíos y oportunidades.

Los líderes de las cámaras de comercio regionales recorrieron la sede central de El Comercio en el Centro de Lima. Foto: GEC. / Julio Reaño

Los representantes llegaron a primeras horas de la mañana a la histórica sede. Durante el recorrido, Arévalo destacó el compromiso de El Comercio con el desarrollo del país, su adaptación a la era digital y su esfuerzo por acercar la historia del Perú a las nuevas generaciones. “Esta iniciativa surgió a partir de una conversación con la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas). Sabíamos que los presidentes de las cámaras estarían en Lima por el CADE y les extendimos la invitación. Era una excelente oportunidad para generar contacto con ellos”, explicó.

El director resaltó que esta visita marca el inicio de una colaboración más estrecha. “Cada presidente, desde la mirada de su región, aportará en el impreso y en la web. No queremos que sea un encuentro aislado, sino el comienzo de una relación constante que nos permita conocer las realidades regionales y fortalecer nuestra cobertura nacional”, afirmó.

Arévalo reafirmó su compromiso de mantener una comunicación fluida con los 23 representantes, quienes identificaron la desinformación como uno de los principales problemas en sus territorios. “Ahí tenemos un rol que cumplir. El próximo año produciremos más contenido audiovisual, enfocado en streaming, especialmente político por la coyuntura electoral. Pero todo lo que hagamos debe conservar la esencia de El Comercio: responsabilidad, rigor y servicio”, sostuvo.

Los presidentes de las cámaras durante el recorrido en la sede histórica de El Comercio. Foto: GEC. / Julio Reaño

Durante la visita, los participantes mostraron interés por la presencia de mujeres líderes en la redacción y por los proyectos para ampliar la red de corresponsales en regiones, a fin de combatir la desinformación y promover la descentralización. Arévalo destacó que este primer encuentro es solo un punto de partida. “Queremos que El Comercio sea un proveedor de certezas. En el periodismo, investigar, contrastar y verificar son pilares irrenunciables. Ese es nuestro compromiso con ustedes”, señaló.

Como se comentó, esta iniciativa surgió a raíz de una coordinación entre El Comercio y la Confiep. El presidente de esta entidad, Jorge Alberto Zapata Ríos, expresó que se trata de una gran oportunidad. “Nosotros veníamos comentando sobre la necesidad de que los presidentes de las cámaras sean actores mucho más activos, tanto en su jurisdicción como informando sobre lo que ocurre en ella. Hacer eso junto a un medio con tanto prestigio convierte esta alianza en algo muy interesante”, indicó.

“Este es el inicio de un trabajo que puede generar resultados muy beneficiosos para el país, especialmente para las distintas regiones. De esta forma, El Comercio podrá difundir información proveniente directamente de las personas que se encuentran en las propias regiones. Será un gran complemento, los presidentes de las cámaras tienen la ventaja de estar en el lugar de los hechos, mientras que los periodistas poseen la experiencia necesaria para analizar todos estos datos. Es decir, se puede generar una sinergia”, agregó.

El director periodístico, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, recibió a los presidentes de las cámaras para compartir la historia y misión del Diario. Foto: GEC. / Julio Reaño

Los desafíos regionales

Los representantes quedaron gratamente impresionados por el recorrido; varios manifestaron su deseo de suscribirse al Diario. Entre los asistentes estuvo Juan Manuel Scander Chikhani, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, quien resaltó la relevancia del encuentro. “Juan Aurelio conoce no solo la historia de El Comercio, sino también la del Perú. Es un honor estar aquí. Estamos evaluando una alianza con las cámaras de comercio para mantener una comunicación directa y analizar de manera integral la realidad regional”, dijo.

“Es valioso que el diario más importante del país comunique la realidad no solo de Lima, sino de todo el Perú. Lambayeque impulsa proyectos para mejorar el flujo marítimo, fortalecer la exportación, construir un aeropuerto internacional y promover el turismo y la gastronomía”, añadió.

Juan Manuel Scander Chikhani, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Foto: GEC. / Julio Reaño

Por su parte, Érika Sandy Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de San Martín, consideró la reunión una oportunidad para unir al país. “Vivimos en un país muy dividido. Es importante que las regiones trabajemos juntas. La información que circula en redes no siempre es real; por eso, tener contacto con El Comercio permitirá que las voces regionales sean escuchadas”, expresó.

Añadió que su región enfrenta actualmente una emergencia en el sistema eléctrico. “Necesitamos descentralizar la información y que Lima conozca lo que pasa en regiones. Hay mucha pobreza energética y falta de conectividad”, subrayó.

Érika Sandy Salazar, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de San Martín. Foto: GEC. / Julio Reaño

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Pasco, Jhonny Villanueva de la Cruz, destacó la importancia de mantener vivo el legado histórico del Diario. “Deseo que El Comercio siga informando a los jóvenes sobre la historia del Perú. Muchos desconocen nuestro pasado, y eso debe cambiar para desarrollarnos como nación”, dijo.

Presidente de la Cámara de Comercio de Pasco, Jhonny Villanueva de la Cruz. Foto: GEC. / Julio Reaño

Jorge Fernando Morales Traverso, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, valoró la apertura del Diario hacia las provincias. “Es difícil para una región hacerse escuchar a nivel nacional, por eso agradecemos este espacio con el medio más serio del país. Los apoyaremos en lo que requieran. Nuestros mayores retos son incrementar la competitividad, reducir la pobreza y promover la educación”, concluyó.

Jorge Fernando Morales Traverso, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto. Foto: GEC. / Julio Reaño

