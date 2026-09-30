La Casa Hogar San Judas Tadeo, a simple vista, parece ser un centro de rehabilitación. Sin embargo, una serie de denuncias por violencia exponen presuntos maltratos al interior del establecimiento. Pese a ello, este centro, que según lo señalado opera sin autorización municipal, cuenta con el respaldo público de Ricardo Vásquez, candidato a la alcaldía de Chorrillos, y de otros representantes de Somos Perú. Testigos también señalan un presunto respaldo de la propia municipalidad.

En su plataforma web, el centro —que recibe tanto a hombres como a mujeres— se presenta como una comunidad comprometida con brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y promete contribuir a su recuperación y reinserción en la sociedad. Pese a ello, diversos testimonios y denuncias policiales describen episodios de maltrato físico y psicológico al interior del establecimiento.

El recinto está ubicado en Chorrillos y fue fundado el 29 de noviembre de 2019. “Somos especialistas en la recuperación de personas que padecen de adicción a las drogas y el alcohol”, señala la institución en su página de Facebook. Sin embargo, su presidente, José Luis Olivares Laynes, registra denuncias por violencia, algunas de las cuales señalan que habría agredido físicamente a internos del centro.

De acuerdo con informes policiales revisados por este Diario, Olivares Laynes registra once denuncias. Entre ellas, figuran dos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio, por hechos ocurridos al interior de la comunidad terapéutica.

José Luis Olivares Laynes registra denuncias por violencia, algunas de las cuales señalan que habría agredido físicamente a internos del centro.

Ambas denuncias datan de 2022. En la primera, el denunciante describe que los hechos ocurrieron en la comunidad terapéutica de Chorrillos, donde se encontraba internado. Olivares Laynes y otras dos personas —aparentemente familiares— habrían sujetado al denunciante de brazos y piernas y colocado una toalla humedecida con agua y detergente sobre su rostro mientras lo obligaban a ingerirla.

Según el relato de la víctima, esto le provocó ahogamiento, dolor abdominal y pérdida de visión. También afirmó haber sufrido golpes y amenazas para evitar que denunciara lo ocurrido.

La segunda denuncia corresponde al mismo delito y modalidad. Según el documento policial, al interior del centro, Olivares Laynes pateó al denunciante en el pecho y el rostro y, posteriormente, lo golpeó con una vara de fierro en distintas partes del cuerpo. Aseguró además que Olivares sometía a otros internos a actos de violencia, entre ellos técnicas de estrangulamiento y asfixia.

Centro juvenil con denuncias por violencia y homicidio.

El recinto está ubicado en Chorrillos.

Presuntos nexos con una candidatura y un municipio

José Luis Olivares Laynes es simpatizante de Somos Perú y ha expresado públicamente su respaldo a la candidatura de Ricardo Vásquez. Ambos aparecen en fotografías y publicaciones en redes sociales en las que se muestran juntos y expresan su respaldo mutuo.

Representantes de la Casa Hogar San Judas Tadeo en campaña de Ricardo Vásquez.

El 9 de agosto, Vásquez publicó en su cuenta de Facebook fotografías de un recorrido de campaña y agradeció a los vecinos que lo acompañaron. Entre ellos aparecen representantes de la Casa Hogar San Judas Tadeo, quienes sostienen una pancarta con el mensaje “Casa Hogar San Judas Tadeo presente. Ricardo Vásquez, alcalde de Chorrillos”.

Por su parte, José Luis Olivares Laynes publicó en Facebook un video en el que él y varios internos del centro expresan su agradecimiento a Ricardo Vásquez por “apoyar el deporte en Chorrillos”.

José Luis Olivares Laynes publicó en Facebook un video en el que él y varios internos del centro expresan su agradecimiento a Ricardo Vásquez.

Además, existen fotografías en las que aparecen juntos Olivares, Vásquez y otros representantes de Somos Perú.

Testigo de los hechos

Este Diario logró comunicarse con Jean Pierre Ramirez, quien fue amigo de la infancia de José Luis Olivares. Jean Pierre vive en el centro de rehabilitación. Denuncia que José Luis no se retira pese a que no le pertenece el local. “Ese lugar no es de él. El local pertenece a la Asociación de Sordos del Perú, donde mi madre, María Teresa Tamini Torres, es la presidenta. Nosotros le prestamos el local nada más, pero no nos paga nada de alquiler. Ya lo queremos sacar de ahí”, dijo.

“Ya le hemos dicho que solo puede quedarse hasta octubre, pero él nos dice que solo se irá con un juicio. Me falta el respeto a mí, a mi madre y a toda mi familia (...). He visto cómo les pega y ahoga a los internos. Los obliga a comer excremento de perro. Yo le he preguntado por qué los trata así y me dice que así es como aprenden”, reveló.

Testigo compartió video que registra abusos al interior del centro de rehabilitación.

Contó que lo que más le impactó fue ver cómo a quienes se comportaban mal “los ahogaba colocando su cabeza en un balde con agua sucia”. “El señor Olivares también vive ahí. Los familiares de esos jóvenes lo llaman. Yo trato de decirle que se vaya y su respuesta siempre es la misma”, agregó.

Recordó que él y José Luis eran mejores amigos cuando estaban en el colegio. “Nosotros hemos crecido juntos, yo soy padrino de su hijo. Pero ya se acabó la relación. No sé qué le pasó, yo fui a vivir 17 años a Italia y luego volví. Nunca me enteré de los roches que tenía acá. Es un buen actor”, dijo. Si bien afirma que Olivares le debe S/10.000, lo único que quiere es que se retire y así recuperar su paz.

Más antecedentes

Jean Pierre Ramirez señaló también que una de las internas de la casa hogar, Brisa Romero Carrasco, se habría quitado la vida en el establecimiento. “Esta chica era golpeada por una de las trabajadoras de Olivares. Ingresó y fue maltratada por dos días y al tercer día se ahorcó. Se mató ahí dentro porque recibía golpes. Esto pasó alrededor de fines de julio”, aseguró.

Por otro lado, un vecino se comunicó con El Comercio y dijo que “este es un centro de rehabilitación utilizado como fachada para lucrar. Este señor (José Luis Olivares) capta a varios chicos para llevarlos al centro y los golpea. Muchos padres no están enterados y no denuncian”, agregó.

“Está coludido con Ricardo Vásquez, quien está postulando a la alcaldía de Chorrillos. Han hecho una unión para que pueda ser blindado y no lo toquen. Este sujeto va a todas las reuniones de Vásquez y es presentado como la persona que va a acompañarlo para rescatar a los borrachos y drogadictos de Chorrillos, sin tener en cuenta que tiene muchas denuncias”, advirtió.

De acuerdo con la plataforma del Ministerio Público, Olivares figura como imputado en seis casos fiscales por delitos de lesiones y violencia contra las mujeres. Además, registra tres casos como investigado, uno de ellos por el delito de secuestro.

Descargos

El Comercio se contactó con el presidente de la Casa Hogar San Judas Tadeo, José Luis Olivares Laynes, para darle la oportunidad de brindar sus descargos. Sin embargo, cuando se le llamó para explicarle el tema y saber su versión, negó las acusaciones de violencia y cortó la llamada.

Por otro lado, el equipo del candidato Ricardo Vásquez dijo a este Diario: “Miles de chorrillanos acuden a mis eventos y también me muestran su apoyo y piden fotos, él (José Luis Olivares) es uno de ellos, sin ser militante de Somos Perú. Pese a las mentiras y los ataques que recibimos, más personas se suman a nosotros, ya el Poder Judicial se ha pronunciado ante la campaña que se viene realizando en mi contra”.