Dirigentes del partido aseguraron que, pese a la caída de la estructura, ninguna persona resultó con lesiones de consideración. | Foto: Facebook (Portafolio Periodístico)
Dirigentes del partido aseguraron que, pese a la caída de la estructura, ninguna persona resultó con lesiones de consideración. | Foto: Facebook (Portafolio Periodístico)
Por Redacción EC

Este miércoles, el escenario instalado para el cierre de campaña de Amílcar Marcelo Mantilla, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Los Baños del Inca, colapsó en el Campo Ferial Fongal, en Cajamarca, dejando una persona herida, según el partido.

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