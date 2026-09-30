Este miércoles, el escenario instalado para el cierre de campaña de Amílcar Marcelo Mantilla, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Los Baños del Inca, colapsó en el Campo Ferial Fongal, en Cajamarca, dejando una persona herida, según el partido.

El desplome ocurrió momentos antes de la presentación de la cantante Wilma Contreras, luego de que los candidatos que participaron en el mitin culminaran sus intervenciones.

Videos grabados por los asistentes muestran cómo varias personas intentaron sostener la estructura metálica antes de que colapsara hacia atrás sobre un grupo de simpatizantes.

En las imágenes también se observa que una mujer quedó debajo de los fierros, siendo auxiliada por los propios asistentes.

Asimismo, un menor que se encontraba cerca logró retirarse del lugar antes de que el estrado terminara de caer.

Somos Perú atribuye incidente a fuertes vientos

Tras el accidente, el Comité Distrital de Somos Perú emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como un “hecho fortuito” provocado por las condiciones climáticas.

“Se registró un hecho fortuito ocasionado por una inesperada llovizna y fuertes ráfagas de viento. Esta situación provocó el desplazamiento de parte de la estructura posterior del escenario”, señaló la agrupación.

El partido aseguró que no se registraron víctimas mortales ni múltiples heridos de gravedad y confirmó que la persona afectada sufrió lesiones leves y fue trasladada a un establecimiento médico cercano.

Candidato señala a empresa encargada del escenario

Por su parte, Amílcar Marcelo Mantilla descartó que hubiera personas con heridas de gravedad y sostuvo que la responsabilidad por el desplome correspondería a la empresa encargada de instalar la estructura.

Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre la persona reportada como herida, ni si hubo otros afectados. La Municipalidad de Los Baños del Inca tampoco se ha pronunciado respecto al incidente.