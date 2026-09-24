León XIV regresará a Santa Cruz de Succhabamba: ¿cómo será su visita al pueblo que ya conocía? Foto: Captura de video/Canal N
León XIV regresará a Santa Cruz de Succhabamba: ¿cómo será su visita al pueblo que ya conocía? Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

El papa León XIV regresará el próximo sábado 14 de noviembre a Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, un lugar que forma parte de su historia pastoral en el Perú. Antes de llegar al Vaticano, Robert Francis Prevost recorría esta localidad durante su etapa como obispo de Chiclayo para participar en celebraciones religiosas y administrar sacramentos.

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