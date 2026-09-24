El papa León XIV regresará el próximo sábado 14 de noviembre a Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca, un lugar que forma parte de su historia pastoral en el Perú. Antes de llegar al Vaticano, Robert Francis Prevost recorría esta localidad durante su etapa como obispo de Chiclayo para participar en celebraciones religiosas y administrar sacramentos.

La relación de Prevost con Santa Cruz no fue circunstancial. La provincia pertenece eclesiásticamente a la Diócesis de Chiclayo, jurisdicción que estuvo bajo su responsabilidad durante su etapa como obispo. El entonces obispo recorrió también otros distritos de la provincia, entre ellos Chancaybaños, Yauyucán, Andabamba, Pulán y Catache.

Uno de los principales motivos de sus visitas era la celebración religiosa en honor al Señor del Costado, patrón de Santa Cruz. La Municipalidad Provincial de Chiclayo también ha registrado la importancia de esta imagen para la comunidad santacruceña.

El recuerdo de Robert Prevost en Santa Cruz

Durante aquellos viajes pastorales, Prevost participaba en misas, bautizos y confirmaciones. La comunidad conserva especialmente el recuerdo de sus celebraciones en la parroquia La Inmaculada.

El papa celebró una misa en esta parroquia el 28 de septiembre de 2022, durante la festividad del Señor del Costado. En aquella ocasión estuvo acompañado por Edgard Rimaycuna, quien actualmente es secretario personal del pontífice.

Ahora, varios años después, el reencuentro tendrá una dimensión completamente distinta: aquella persona que llegaba a Santa Cruz como obispo volverá como León XIV y cabeza de la Iglesia católica.

El Papa León XIV saluda a los fieles durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, este miércoles. Foto: EFE/ Riccardo Antimiani / RICCARDO ANTIMIANI

¿Cuándo llegará León XIV a Santa Cruz?

La agenda oficial contempla que el Papa llegue a Santa Cruz de Succhabamba el 14 de noviembre. Ese día, después de participar por la mañana en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo, viajará en helicóptero hacia Cajamarca.

El vuelo partirá de la Base Aérea de Chiclayo a las 9:10 a. m., mientras que el arribo al helipuerto de Santa Cruz está previsto para las 9:50 a. m.. A las 11:00 a. m., León XIV celebrará una misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

Tras la celebración, el pontífice tiene previsto regresar en helicóptero a Chiclayo a la 1:15 p. m., para continuar con las actividades programadas por su visita al norte del país.

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La comunidad de la Asociación Humanitaria Cruceña se prepara para la visita del papa León XIV



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Preparan una explanada para recibir a miles de fieles

La llegada del Papa también ha puesto en marcha un amplio despliegue logístico en Santa Cruz. El campo de aviación de la localidad viene siendo acondicionado para albergar la misa papal.

Las autoridades esperan la llegada de alrededor de 100 mil peregrinos provenientes de Cajamarca y otras ciudades del país.

La cifra actualizada supera los más de 80 mil fieles inicialmente previstos y refleja la expectativa que genera la presencia de León XIV en esta provincia cajamarquina.

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