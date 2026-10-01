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El papa León XIV durante una visita a Lourdes en Francia. (Foto: EFE)
El papa León XIV durante una visita a Lourdes en Francia. (Foto: EFE)
/ GUILLAUME HORCAJUELO
Por Agencia EFE

León XIV pidió este jueves “superar el modelo consumista” y avanzar hacia un sistema productivo capaz de preservar los bienes limitados del planeta, durante una audiencia en el Vaticano con una delegación del Grupo Hera, empresa italiana de servicios públicos multiusos.

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