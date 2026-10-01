León XIV pidió este jueves “superar el modelo consumista” y avanzar hacia un sistema productivo capaz de preservar los bienes limitados del planeta, durante una audiencia en el Vaticano con una delegación del Grupo Hera, empresa italiana de servicios públicos multiusos.

“El desafío ecológico de nuestro tiempo es, en efecto, más urgente que nunca”, aseguró el pontífice, quien advirtió de que, por una parte, se asiste a “un consumo incontrolado de los recursos” y, por otra, la gestión y eliminación de enormes cantidades de residuos “se vuelve cada vez más problemática”.

Ante esta situación, León XIV llamó a cambiar las conductas y a dejar de considerar cada objeto utilizado “como si fuera un simple desecho” y animó a cambiar las conductas y a “seguir otro camino”.

“Se trata, en esencia, de superar el modelo consumista y avanzar hacia un sistema productivo capaz de preservar los bienes limitados de nuestro planeta”, afirmó.

El pontífice subrayó asimismo que, como cristianos, “no podemos resignarnos a aceptar la cultura del despilfarro”, sino que están llamados a “hacer un uso sabio de la creación”.

En este sentido, destacó que la actividad de Hera en el ámbito del reciclaje demuestra que es posible avanzar en esta dirección y puso como ejemplo el trabajo que la empresa realiza también en el Vaticano.

“A la cultura del despilfarro se le puede oponer con éxito la cultura del cuidado”, afirmó.

La colaboración entre el Vaticano y Hera se formalizó a principios de 2024 con un contrato para el tratamiento de residuos urbanos y se intensificó durante el Jubileo de 2025, cuando las filiales Herambiente y Aliplast desplegaron un sistema especial de reciclaje de plástico PET en la Plaza de San Pedro y los Museos Vaticanos.

Tras asumir la gestión medioambiental integral a finales de ese año, la alianza se consolidó en 2026 con la introducción de una flota de vehículos 100 % eléctricos de alta capacidad para la recogida ecológica dentro del territorio vaticano.

Durante el encuentro, León XIV recordó también las enseñanzas de su predecesor, el papa Francisco, y su defensa del reciclaje y de la producción circular como una vía para garantizar a las generaciones futuras un medio ambiente sostenible.

“Es importante dar ejemplo de coherencia: que la Iglesia sea la primera en poner en práctica aquello mismo que anuncia. A través de nuestra sinergia podremos hacer cada vez más bella y acogedora la casa de todos”, concluyó.