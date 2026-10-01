Las actividades por el mes morado iniciaron este 1 de octubre. (Foto: Andina)
Las actividades por el mes morado iniciaron este 1 de octubre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las actividades religiosas por el mes del Señor de los Milagros iniciaron este jueves 1 de octubre. El Santuario de las Nazarenas abrió sus puertas a las 6:00 a.m. para recibir a los devotos en sus primeras misas presenciales.

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