Las actividades religiosas por el mes del Señor de los Milagros iniciaron este jueves 1 de octubre. El Santuario de las Nazarenas abrió sus puertas a las 6:00 a.m. para recibir a los devotos en sus primeras misas presenciales.

La Municipalidad de Lima activó un plan de operaciones especial para resguardar a los feligreses durante las festividades de octubre. La medida contempla aproximadamente mil agentes municipales entre serenos, fiscalizadores y personal de gestión del riesgo de desastres.

Las autoridades locales dispusieron el uso de 18 drones de vigilancia para supervisar el desplazamiento del público en el Cercado de Lima. Asimismo, la comuna estableció rutas de evacuación en los jirones Emancipación, Ica, Huancavelica, Callao, Conde de Superunda y Moquegua.

La primera procesión del Cristo de Pachacamilla en la capital se realizará este sábado 3 de octubre desde el mediodía. Las sagradas andas saldrán del Santuario de las Nazarenas para realizar un recorrido por las avenidas Tacna, Emancipación y el jirón Chancay.

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas programó cinco recorridos procesionales para la festividad del presente año. Los siguientes desplazamientos de la sagrada imagen ocurrirán los días 18, 19 y 28 de octubre, además del 1 de noviembre.

El templo de las Nazarenas mantendrá sus puertas abiertas diariamente hasta las 9:00 p.m. para la atención espiritual y confesiones. Además, la Hermandad dispondrá de transmisiones digitales en vivo a través de la plataforma Nazarenas TV y redes sociales.

Procesión del Señor de los Milagros en Arequipa

Las celebraciones en honor al Señor de los Milagros también comenzaron este jueves 1 de octubre en el centro histórico de Arequipa. El primer recorrido procesional de la imagen partió a las 5:30 a.m. desde el Templo de San Agustín con devoción.

Cientos de fieles acompañaron las andas con el tradicional hábito morado por los portales principales de la Plaza de Armas arequipeña. La jornada culminó con una misa solemne en su templo de origen bajo el lema emblemático Protégenos Señor.