IGP reportó sismo de magnitud 3,5 a 27 kilómetros de Ancón. (Foto: IGP)
IGP reportó sismo de magnitud 3,5 a 27 kilómetros de Ancón. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la madrugada de hoy, miércoles 30 de setiembre. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 58 kilómetros y 27 kilómetros al oeste de Ancón, Lima.

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