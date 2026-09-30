Según reportes, el letrero cayó a la altura de la bajada Raúl Haya de la Torre | Foto: X / Composición EC
Según reportes, el letrero cayó a la altura de la bajada Raúl Haya de la Torre | Foto: X / Composición EC
Por Redacción EC

Un letrero de señalización cayó sobre la vía en el circuito de la Costa Verde, a la altura de la bajada Haya de la Torre, en La Perla, Callao, obstruyendo el tránsito vehicular en la zona.

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