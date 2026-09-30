Un letrero de señalización cayó sobre la vía en el circuito de la Costa Verde, a la altura de la bajada Haya de la Torre, en La Perla, Callao, obstruyendo el tránsito vehicular en la zona.

El incidente fue reportado por ciudadanos en redes sociales. De acuerdo a sus versiones, la estructura quedó tendida sobre la pista y redujo el paso de vehículos a un solo carril.

Imágenes del letrero caído | Foto: X (@Giulianita_hdc)

Por otro lado, los conductores tuvieron que avanzar con precaución por debajo del letrero, y afirmaron que no había presencia policial o de Serenazgo que ordenara el tránsito.

“Se cayó el letrero en la Costa Verde. Estamos pasando de a uno por abajo del letrero, no hay policías”, reportó uno de los conductores afectados.

Ante esta situación, los conductores solicitaron la intervención de las autoridades para retirar el letrero y restablecer el tránsito con normalidad.