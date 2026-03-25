Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el 2025 los Centros de Emergencia Mujer reportaron 18.087 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
En el 2025 los Centros de Emergencia Mujer reportaron 18.087 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Por Renzo Giner Vásquez

El último escándalo político, que derivó en la salida de Ángelo Alfaro del Ministerio de Energía y Minas, ha servido para poner en el centro del debate público una problemática que a diario afecta a, por lo menos, 34 menores de edad en nuestro país, el 92% de ellas niñas, según datos de Unicef y la Defensoría del Pueblo respectivamente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.