Resumen

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Adolescentes lideraron el acto público de cierre de la campaña “Vota por Mí”, impulsada por UNICEF Perú y El Comercio con un mensaje directo a la ciudadanía sobre cómo las decisiones de las personas adultas en las Elecciones Generales 2026 impactan en la vida de niñas, niños y adolescentes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Adolescentes lideraron el acto público de cierre de la campaña “Vota por Mí”, impulsada por UNICEF Perú y El Comercio con un mensaje directo a la ciudadanía sobre cómo las decisiones de las personas adultas en las Elecciones Generales 2026 impactan en la vida de niñas, niños y adolescentes. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Redacción EC

Este domingo, con un cierre simbólico y un mensaje directo a la ciudadanía, adolescentes serán protagonistas del acto público que marcará el cierre de la campaña “Vota por Mí”, donde invitarán a reflexionar sobre cómo las decisiones de los adultos en las Elecciones Generales 2026 impactan directamente en la vida de la infancia y la adolescencia.

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