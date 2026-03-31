Este domingo, con un cierre simbólico y un mensaje directo a la ciudadanía, adolescentes serán protagonistas del acto público que marcará el cierre de la campaña “Vota por Mí”, donde invitarán a reflexionar sobre cómo las decisiones de los adultos en las Elecciones Generales 2026 impactan directamente en la vida de la infancia y la adolescencia.

Durante la actividad, impulsa adolescentes de diversos espacios compartirán un mensaje claro: aunque no votan, sí viven las consecuencias de cada elección, por lo que sus prioridades deben ser tomadas en cuenta.

/ Fernando Sangama

A través de presentaciones en vivo, dinámicas participativas e interacción con el público, chicas y chicos presentarán sus prioridades, recogidas en el Decálogo “Vota por Mí”, construido a partir de sus voces en distintas regiones del país, y que reúne sus principales demandas para el ejercicio de sus derechos.

El cierre de la campaña “Vota por Mí” busca generar un espacio cercano con la ciudadanía para promover una reflexión informada sobre la importancia de elegir autoridades que consideren a la infancia y adolescencia en sus propuestas y decisiones.

VOTA POR MÍ es una iniciativa de Unicef y El Comercio. Foto: GEC / Fernando Sangama

Como parte de la actividad, el público podrá participar en una ruleta interactiva que permitirá conocer, de manera lúdica, los principales derechos y prioridades planteadas por niñas, niños y adolescentes.

Además, se contará con un espacio informativo a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), orientado a brindar información clara y accesible sobre el proceso electoral.

Esta iniciativa busca fortalecer la participación de la infancia y adolescencia y promover su derecho a ser escuchados en los temas que afectan su presente y su futuro. Por ello, en el contexto electoral, recuerda que votar también es decidir su presente y su futuro.

VOTA POR MÍ es una iniciativa de Unicef y El Comercio a la que se han sumado otras instituciones como Canal N.