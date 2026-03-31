El domingo 12 de abril es una fecha clave para el Perú y su destino. Ese día, más de 27 millones de ciudadanos volverán a las urnas para elegir, de forma democrática, a sus nuevas autoridades para los próximos cinco años.

Resulta de gran importancia que cada ciudadano (a) convocado para sufragar – en el Perú o el extranjero – se informe de manera correcta sobre qué autoridades elegirá, por cuánto tiempo, dónde le tocará votar y cómo hacerlo de forma correcta para que pueda ejercer de manera efectiva su derecho al sufragio.

¿Qué autoridades elegirán los peruanos en las elecciones del 12 de abril?

Los peruanos votarán para elegir al nuevo presidente de la República y dos vicepresidentes, así como a 60 senadores, 130 diputados y cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes.

¿Qué es el Parlamento Andino?

El Parlamento Andino es el órgano supranacional y democrático de la Comunidad Andina, único miembro del Sistema Andino de Integración cuyos representantes son elegidos por voto popular.

Sus principales misiones son armonizar las leyes de la región, garantizar la participación ciudadana y fortalecer la integración andina y latinoamericana. Asimismo, regionalizar buenas prácticas de gobierno y políticas de Estado, y afianzar la identidad y la cultura andina.

Los peruanos elegiremos el 12 de abril a cinco representantes titulares ante el Parlamento Andino y 10 suplentes.

¿Qué es el voto preferencial?

Según lo define la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el voto preferencial es un mecanismo opcional que permite a la ciudadanía elegir a candidatos específicos de la lista de una organización política.

La cédula de las elecciones del 12 de abril tendrá cinco columnas: una para la fórmula presidencial, dos para senadores (a nivel nacional y regional, respectivamente) una para diputados y una para representantes al Parlamento Andino.

En las últimas cuatro columnas el ciudadano podrá ver recuadros en blanco para ejercer el voto preferencial. En ellos podrá escribir el número o los números de los candidatos que desee apoyar dentro de la organización política de su preferencia.

Conoce más en esta nota sobre el voto preferencial con miras a las elecciones del 12 de abril

¿Qué hace un senador y un diputado?

A partir del 28 de julio del presente año, el Perú tendrá un Congreso bicameral, es decir, estará conformado por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. El 12 de abril serán elegidos 60 senadores y 130 diputados. ¿Qué funciones cumplirán estas nuevas autoridades? Te lo contamos en las siguientes líneas:

Funciones de los diputados:

Elaborar y aprobar propuestas de leyes, las que luego envían al Senado

Interpelar y censurar a los ministros de Estado

Otorgar y negar la confianza al gabinete ministerial

Conformar comisiones para investigar cualquier asunto de interés público

Acusar ante el Senado a autoridades y altos funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones

Funciones de los senadores:

Aprobar, modificar o rechazar las propuestas de leyes remitidas por la Cámara de Diputados

Revisar los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República y controlar los decretos legislativos

Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional

Elegir al defensor del Pueblo y a tres directores del Banco Central de Reserva del Perú, designar al contralor general, ratificar la designación del presidente del BCR; así como removerlos por falta grave

Suspender, inhabilitar o destituir a altos funcionarios acusados por la Cámara de Diputados

Autorizar al presidente de la República a salir del país

¿Qué debo saber antes de entrar a votar?

Al ser una jornada crucial para construir el destino del país, los electores tienen la responsabilidad, en primer lugar, de asistir a votar y ejercer su derecho de elegir a sus autoridades y representantes. Al ser el Perú un país en el que el voto es obligatorio, el ciudadano que no lo haga pagará una multa, al igual que la persona que no cumpla con su deber de miembro de mesa.

El proceso de votación comenzará a las 7 a.m. y culminará indefectiblemente a las 5 p.m., hora en la que se cerrarán las mesas de sufragio. Se recomienda a los ciudadanos acudir temprano a sus centros de votación para que puedan sufragar sin ningún inconveniente y eviten demoras. Para ello es importante que consulten en la plataforma virtual de la ONPE su local de votación y su número de mesa de sufragio.

El ciudadano debe presentar su documento nacional de identidad (DNI), el azul convencional o el electrónico, para poder emitir su voto. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso que se puede votar con el documento vencido en estas elecciones presidenciales.

LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC / JOEL ALONZO

Al momento de votar debes tener en cuenta que recibirás una cédula con cinco columnas: la primera está destinada para la elección de presidente y vicepresidentes; las siguientes tres son para la elección de senadores y diputados; mientras que la última columna es para elegir a los representantes ante el Parlamento Andino.

Para que el voto sea válido para la elección de presidente y vicepresidentes, debes marcar con un aspa (X) o una cruz (+) sobre el símbolo del partido político y/o la foto del candidato.

En lo que respeta a la elección de diputados, senadores y parlamentarios andinos, podrás hacer uso del voto preferencial colocando el número de los candidatos de tu preferencia.

Ten en cuenta que si utilizas un símbolo diferente a un aspa o una cruz, o marcas por más de dos símbolos de una misma columna, tu voto será considerado nulo. Si no marcas ningún símbolo, tu voto será considerado en blanco.

SOBRE EL AUTOR