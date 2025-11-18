En el marco de su 75 aniversario en el Perú y como parte de las actividades por el Día Mundial de la Infancia, Unicef presentará hoy el nombramiento de dos destacados actores peruanos como embajadores nacionales. La iniciativa reafirma el compromiso de la organización por sumar voces influyentes que impulsen la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Los nuevos embajadores, figuras ampliamente reconocidas por su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, asumirán el desafío de potenciar las campañas y mensajes clave de Unicef. Con su participación, la organización busca reforzar la sensibilización pública y movilizar acciones a favor de la igualdad de oportunidades, la educación y el bienestar de la infancia en todo el territorio nacional.

Durante el evento se dará a conocer oficialmente la identidad de los dos artistas que asumirán este rol simbólico y estratégico. Unicef destacó que esta designación representa un paso significativo para fortalecer alianzas y promover una sociedad más consciente y comprometida con los derechos de cada infancia.