UNICEF refuerza su compromiso con la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes nombrando a nuevos embajadores nacionales.
UNICEF refuerza su compromiso con la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes nombrando a nuevos embajadores nacionales.
/ Unicef
Redacción EC
Redacción EC

En el marco de su 75 aniversario en el Perú y como parte de las actividades por el Día Mundial de la Infancia, presentará hoy el nombramiento de dos destacados actores peruanos como embajadores nacionales. La iniciativa reafirma el compromiso de la organización por sumar voces influyentes que impulsen la protección y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Los nuevos embajadores, figuras ampliamente reconocidas por su trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, asumirán el desafío de potenciar las campañas y mensajes clave de Unicef. Con su participación, la organización busca reforzar la sensibilización pública y movilizar acciones a favor de la igualdad de oportunidades, la educación y el bienestar de la infancia en todo el territorio nacional.

Durante el evento se dará a conocer oficialmente la identidad de los dos artistas que asumirán este rol simbólico y estratégico. Unicef destacó que esta designación representa un paso significativo para fortalecer alianzas y promover una sociedad más consciente y comprometida con los derechos de cada infancia.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Corresponsales recorren edificio de El Comercio
Para clausurar esta edición del Programa de Corresponsales Escolares, los jóvenes reporteros visitaron el emblemático edificio de El Comercio junto con Unicef.

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC