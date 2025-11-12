UNICEF y El Comercio anuncian el lanzamiento de una nueva alianza que permitirá a los donantes mensuales de UNICEF acceder a más de 350 beneficios y descuentos en establecimientos de todo el país a través de Club El Comercio.

Esta iniciativa busca reconocer y agradecer la solidaridad de las personas que, mes a mes, apoyan el trabajo de UNICEF en favor de miles de niñas, niños y adolescentes en el Perú. A través de estos beneficios, los donantes podrán disfrutar de descuentos en gastronomía, entretenimiento, salud, educación, viajes y más, al tiempo que continúan contribuyendo con una causa que transforma vidas.

“Cada socio de UNICEF es parte esencial de nuestro trabajo. Gracias a su compromiso, más niñas y niños pueden crecer sanos, protegidos y con oportunidades reales. Esta alianza con El Comercio es una forma de agradecer y retribuir esa confianza, brindándoles beneficios que reconozcan su enorme aporte a la infancia peruana”, señaló Javier Álvarez, representante de UNICEF en el Perú.

Por su parte, El Comercio reafirma su compromiso con la promoción de los derechos de la niñez, sumándose a esta iniciativa que une a la sociedad en torno a un propósito común: garantizar un futuro mejor para todas las niñas y los niños.

“Desde El Comercio, creemos en el poder de las alianzas que generan valor y bienestar. Nos enorgullece acompañar a UNICEF en esta iniciativa que premia la solidaridad y fortalece el compromiso ciudadano con la infancia”, destacó Jose Miguel de Ita, Gerente de Marketing de Grupo El Comercio.

La alianza entre UNICEF y El Comercio se enmarca en los esfuerzos por promover una cultura de solidaridad sostenible, en la que cada persona pueda ser parte activa del cambio. De esta forma, el compromiso con la niñez se traduce no solo en donaciones, sino también en una red de beneficios que retribuye la confianza y el apoyo continuo de los donantes.

