“Soltera, casada, viuda, divorciada 2”, la secuela de la película peruana más taquillera de 2023, se estrena en Netflix con la expectativa de colarse en el Top 10 de películas más vistas en la plataforma. Tras conquistar a miles de espectadores en cines, el reto ahora será mantener la atención de los suscriptores en competencia con producciones internacionales.

La secuela, nuevamente dirigida por Ani Alva Helfer, regresa con el elenco original. Gianella Neyra, Katia Condos, Patricia Portocarrero y Milene Vásquez se convierten en las mejores amigas de la infancia. Grabada en escenarios de Pacasmayo, Lima y Santiago de Chile, esta segunda parte refuerza el mensaje de su vínculo.

“El público peruano nos acompañó con muchísimo cariño en los cines, y ahora es un orgullo que ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2′ pueda viajar a más rincones gracias a Netflix. Esta es una historia que habla de nosotras, de cómo seguimos adelante con risas, lágrimas y mucha fuerza, y es emocionante pensar que se verá en tantos hogares”, expresó Gianella Neyra.

¿De qué se trata “Soltera, casada, viuda, divorciada 2″?

Daniela (Patricia Portocarrero), Conny (Katia Condos), Lorena (Milene Vásquez) y Cecilia (Gianella Neyra) enfrentan nuevas pruebas en su amistad. Si en la primera historia la brújula fue la unión, en esta secuela lo son también el aprendizaje tras la pérdida y la capacidad de transformación. Las protagonistas viajan a Chile para vivir unas vacaciones bien merecidas y ayudar a una de ellas a relajarse antes de su boda.

Cuánto recaudó “Soltera, casada, viuda, divorciada 2″

La primera “Soltera, casada, viuda, divorciada” superó el millón de espectadores en 2023, convirtiéndose en la comedia peruana más vista del año. El equipo esperaba que la secuela alcanzara los 2 millones. Según la cuenta de Instagram oficial del filme, la cifra llegó a los 700 mil asistentes en mayo de 2025, y estuvo en carteleras hasta junio.

Durante el estreno, la actriz Patricia Portocarrero confesó la confianza que siente en el proyecto. “Confío tanto en este equipo que he dicho que, si llegamos a los 2 millones de espectadores, seré la primera en empujar el barco contra todo pronóstico para convertir la película en una serie”, aseguró en conferencia de prensa.

Películas en el Top 10 de Netflix Perú.

En su llegada a Netflix el 21 de agosto, la secuela de la película competirá con títulos que hoy ocupan el Top 10 de películas más vistas en la plataforma en Perú. En primer lugar, está la serie coreana “Las guerreras del K-pop”; en segundo, “La noche siempre llega” con Vanessa Kirby; seguida por “El cliente” (1994) con Susan Sarandon; “Luna de miel en familia” con Adam Sandler y Drew Barrymore y “Qué pasó ayer” (2009) con Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis. Completan la lista “Prey for the Devil”, las secuelas de “Qué pasó ayer” en los puestos siete y nueve, “Romance in Style” y “Mi año en Oxford”, que descendió del lugar uno al diez.

El rodaje de la película también estuvo marcado por momentos dolorosos. Tras la filmación en Chile, la diseñadora de arte Fabiola Flores Hernández falleció en un accidente en septiembre de 2024. Ani Alva Helfer explicó que la producción decidió dedicarle la cinta como homenaje a su trabajo. Ese recuerdo se suma a la memoria del actor Diego Bertie, cuya última aparición en cine fue en la primera entrega antes de su muerte en 2022.

Katia Condos y Diego Bertie en “Soltera, casada, viuda, divorciada”. La primera película de Ani Alva Helfer también está disponible en Netflix.

Las actrices remarcaron cómo esta experiencia consolidó aún más la amistad que ya se reflejaba en pantalla. “Cuando te vas poniendo más grande, te das cuenta de que lo único que interesa en la vida son los vínculos, que es el tema de la película”, dijo Katia Condos.